17:26 30.09.2025
Трамп заявил, что никто не проник в США незаконно за четыре месяца
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что в США за последние четыре месяца ни один человек не смог проникнуть незаконно. "Знаете, за последние четыре месяца к нам не проник ни один человек, даже мне не верится", - сообщил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния. По оценкам американского лидера, в США находятся около 25 миллионов иностранцев. Трамп подчеркнул, что "многим из них вообще не место" в стране.
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико. 30 сентября 2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико. 30 сентября 2025
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что в США за последние четыре месяца ни один человек не смог проникнуть незаконно.
"Знаете, за последние четыре месяца к нам не проник ни один человек, даже мне не верится", - сообщил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
По оценкам американского лидера, в США находятся около 25 миллионов иностранцев. Трамп подчеркнул, что "многим из них вообще не место" в стране.
Трамп пообещала уладить ситуацию с преступностью в американских штатах
