Трамп заявил, что никто не проник в США незаконно за четыре месяца
Трамп заявил, что никто не проник в США незаконно за четыре месяца - РИА Новости, 30.09.2025
Трамп заявил, что никто не проник в США незаконно за четыре месяца
Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что в США за последние четыре месяца ни один человек не смог проникнуть незаконно. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T17:26:00+03:00
2025-09-30T17:26:00+03:00
2025-09-30T17:28:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что в США за последние четыре месяца ни один человек не смог проникнуть незаконно. "Знаете, за последние четыре месяца к нам не проник ни один человек, даже мне не верится", - сообщил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния. По оценкам американского лидера, в США находятся около 25 миллионов иностранцев. Трамп подчеркнул, что "многим из них вообще не место" в стране.
