Трамп заявил, что никто не проник в США незаконно за четыре месяца

Трамп заявил, что никто не проник в США незаконно за четыре месяца - РИА Новости, 30.09.2025

Трамп заявил, что никто не проник в США незаконно за четыре месяца

Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что в США за последние четыре месяца ни один человек не смог проникнуть незаконно. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T17:26:00+03:00

2025-09-30T17:26:00+03:00

2025-09-30T17:28:00+03:00

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что в США за последние четыре месяца ни один человек не смог проникнуть незаконно. "Знаете, за последние четыре месяца к нам не проник ни один человек, даже мне не верится", - сообщил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния. По оценкам американского лидера, в США находятся около 25 миллионов иностранцев. Трамп подчеркнул, что "многим из них вообще не место" в стране.

