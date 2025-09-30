Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещала уладить ситуацию с преступностью в американских штатах
17:13 30.09.2025
Трамп пообещала уладить ситуацию с преступностью в американских штатах
Президент США Дональд Трамп пообещал "уладить" ситуацию с преступностью в Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе: "это тоже война".
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал "уладить" ситуацию с преступностью в Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе: "это тоже война". "Что они сделали с Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорком, Лос-Анджелесом, - это очень опасные места, и мы собираемся уладить их (дела) одно за другим... Это тоже война. Это война изнутри", - сказал Трамп в ходе выступления перед высшим офицерским составом ВС США в Вирджинии.
Трамп назвал борьбу с преступностью в американских штатах войной

Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал "уладить" ситуацию с преступностью в Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе: "это тоже война".
"Что они сделали с Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорком, Лос-Анджелесом, - это очень опасные места, и мы собираемся уладить их (дела) одно за другим... Это тоже война. Это война изнутри", - сказал Трамп в ходе выступления перед высшим офицерским составом ВС США в Вирджинии.
