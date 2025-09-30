https://ria.ru/20250930/tramp-2045461001.html

Трамп пообещала уладить ситуацию с преступностью в американских штатах

Президент США Дональд Трамп пообещал "уладить" ситуацию с преступностью в Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе: "это тоже война". РИА Новости, 30.09.2025

ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал "уладить" ситуацию с преступностью в Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе: "это тоже война". "Что они сделали с Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорком, Лос-Анджелесом, - это очень опасные места, и мы собираемся уладить их (дела) одно за другим... Это тоже война. Это война изнутри", - сказал Трамп в ходе выступления перед высшим офицерским составом ВС США в Вирджинии.

