Трамп пообещала уладить ситуацию с преступностью в американских штатах

Президент США Дональд Трамп пообещал "уладить" ситуацию с преступностью в Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе: "это тоже война".
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал "уладить" ситуацию с преступностью в Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе: "это тоже война". "Что они сделали с Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорком, Лос-Анджелесом, - это очень опасные места, и мы собираемся уладить их (дела) одно за другим... Это тоже война. Это война изнутри", - сказал Трамп в ходе выступления перед высшим офицерским составом ВС США в Вирджинии.
