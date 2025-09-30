Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал демократов ненормальными - РИА Новости, 30.09.2025
17:08 30.09.2025
Трамп назвал демократов ненормальными
Президент США Дональд Трамп заявил, что он не обеспокоен тем, что американцы могут быть недовольны им и Республиканской партией, если правительство в среду...
в мире
сша
дональд трамп
чак шумер
politico
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он не обеспокоен тем, что американцы могут быть недовольны им и Республиканской партией, если правительство в среду прекратит работу. "Меня это не беспокоит, потому что умные люди видят, что происходит. Демократы ненормальные", - заявил он в интервью газете Politico. По словам Трампа, демократы "хотят уничтожить здравоохранение в Америке", предоставив к нему доступ миллионам нелегальных иммигрантов. "Мы не можем принимать нелегальных иммигрантов миллионами и позволить, чтобы это произошло с американскими гражданами, потому что они потеряют здравоохранение при демократах", - добавил президент США. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер ранее заявил, что республиканцы в правительстве США могут столкнуться с риском нового шатдауна, если они не примут требования демократов в сфере здравоохранения. По информации Ассошиэтейд Пресс, Шумер считает, что сейчас представители Демократической партии объединены против республиканцев после того, как последние одобрили закон Трампа о налогах, а также сокращение средств для таких программ, как страхование Medicaid. Трамп 4 июля подписал новый "большой, красивый" бюджетный закон, предусматривающий масштабные налоговые льготы, рост оборонных расходов и увеличение потолка государственного долга. Документ объемом 940 страниц вызвал споры в конгрессе и критику со стороны оппозиции. В марте сенат США по итогам окончательного голосования большинством голосов принял законопроект о финансировании работы американского правительства до 30 сентября 2025 года. Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять, по меньшей мере, временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа в годы его первого президентского срока. С учетом того, что обе палаты конгресса находятся под контролем Республиканской партии, риск прекращения работы правительства может быть не столь высок, но в условиях минимального перевеса в голосах и отсутствия полного внутрипартийного единства, он все равно сохраняется.
сша
в мире, сша, дональд трамп, чак шумер, politico
В мире, США, Дональд Трамп, Чак Шумер, Politico
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он не обеспокоен тем, что американцы могут быть недовольны им и Республиканской партией, если правительство в среду прекратит работу.
"Меня это не беспокоит, потому что умные люди видят, что происходит. Демократы ненормальные", - заявил он в интервью газете Politico.
По словам Трампа, демократы "хотят уничтожить здравоохранение в Америке", предоставив к нему доступ миллионам нелегальных иммигрантов.
"Мы не можем принимать нелегальных иммигрантов миллионами и позволить, чтобы это произошло с американскими гражданами, потому что они потеряют здравоохранение при демократах", - добавил президент США.
Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер ранее заявил, что республиканцы в правительстве США могут столкнуться с риском нового шатдауна, если они не примут требования демократов в сфере здравоохранения. По информации Ассошиэтейд Пресс, Шумер считает, что сейчас представители Демократической партии объединены против республиканцев после того, как последние одобрили закон Трампа о налогах, а также сокращение средств для таких программ, как страхование Medicaid.
Трамп 4 июля подписал новый "большой, красивый" бюджетный закон, предусматривающий масштабные налоговые льготы, рост оборонных расходов и увеличение потолка государственного долга. Документ объемом 940 страниц вызвал споры в конгрессе и критику со стороны оппозиции.
В марте сенат США по итогам окончательного голосования большинством голосов принял законопроект о финансировании работы американского правительства до 30 сентября 2025 года.
Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять, по меньшей мере, временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.
В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа в годы его первого президентского срока. С учетом того, что обе палаты конгресса находятся под контролем Республиканской партии, риск прекращения работы правительства может быть не столь высок, но в условиях минимального перевеса в голосах и отсутствия полного внутрипартийного единства, он все равно сохраняется.
