Трамп заявил, что американский флот превосходит Россию и Китай по подлодкам
17:04 30.09.2025 (обновлено: 23:32 30.09.2025)
Трамп заявил, что американский флот превосходит Россию и Китай по подлодкам
Президент США Дональд Трамп заявил, что американский флот значительно превосходит Россию и Китай по подводным лодкам.
ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американский флот значительно превосходит Россию и Китай по подводным лодкам. "Мы опережаем Россию и Китай по подводным лодкам на 25 лет. Россия, кстати, вторая", — сказал он, выступая перед высшим офицерским составом Вооруженных сил США. В настоящее время подводный флот Соединенных Штатов насчитывает 71 атомную подводную лодку.
Трамп: США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством Соединенных Штатов на базе морской пехоты в Куантико, 30 сентября 2025 года
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством Соединенных Штатов на базе морской пехоты в Куантико, 30 сентября 2025 года
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Украинское урегулирование: переводя Трампа на понятный язык
Вчера, 08:00
 
