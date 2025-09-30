https://ria.ru/20250930/tramp-2045457472.html
Трамп заявил, что американский флот превосходит Россию и Китай по подлодкам
2025-09-30T17:04:00+03:00
2025-09-30T17:04:00+03:00
2025-09-30T23:32:00+03:00
ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американский флот значительно превосходит Россию и Китай по подводным лодкам. "Мы опережаем Россию и Китай по подводным лодкам на 25 лет. Россия, кстати, вторая", — сказал он, выступая перед высшим офицерским составом Вооруженных сил США. В настоящее время подводный флот Соединенных Штатов насчитывает 71 атомную подводную лодку.
