Рейтинг@Mail.ru
Администрация Трампа обсуждает строительство новых линкоров - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 30.09.2025 (обновлено: 18:26 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/tramp-2045456046.html
Администрация Трампа обсуждает строительство новых линкоров
Администрация Трампа обсуждает строительство новых линкоров - РИА Новости, 30.09.2025
Администрация Трампа обсуждает строительство новых линкоров
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация обсуждает строительство новых линейных кораблей, которых не производили с 1940-х годов. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T16:57:00+03:00
2025-09-30T18:26:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045452634_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_4cb76e4cd4a28aeb35bda3a0a35755ca.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация обсуждает строительство новых линейных кораблей, которых не производили с 1940-х годов. "Возможно, нам стоит снова задуматься о линкорах... И мы на самом деле обсуждаем это. Кто-то может сказать: "Нет, это устаревшие технологии". Я так не думаю", - сказал Трамп, выступая перед высшим офицерским составом ВС США в Куантико. Линкоры играли ключевую роль в военно-морских стратегиях многих стран примерно с 1880 года и до Второй мировой войны, когда их значение постепенно стало снижаться в связи с усилением роли авиации и появлением авианосцев. США отказались от линкоров после завершения строительства кораблей типа "Айова" в 1944 году. Последним построенным линкором для ВМС США стал "Миссури"..
https://ria.ru/20250930/tramp-2045457472.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045452634_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_669b0d4ac9d1260858700603366a40c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
Администрация Трампа обсуждает строительство новых линкоров

Трамп заявил, что его администрация обсуждает строительство новых линкоров

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация обсуждает строительство новых линейных кораблей, которых не производили с 1940-х годов.
"Возможно, нам стоит снова задуматься о линкорах... И мы на самом деле обсуждаем это. Кто-то может сказать: "Нет, это устаревшие технологии". Я так не думаю", - сказал Трамп, выступая перед высшим офицерским составом ВС США в Куантико.
Линкоры играли ключевую роль в военно-морских стратегиях многих стран примерно с 1880 года и до Второй мировой войны, когда их значение постепенно стало снижаться в связи с усилением роли авиации и появлением авианосцев.
США отказались от линкоров после завершения строительства кораблей типа "Айова" в 1944 году. Последним построенным линкором для ВМС США стал "Миссури"..
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством Соединенных Штатов на базе морской пехоты в Куантико, 30 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Трамп заявил, что американский флот превосходит Россию и Китай по подлодкам
Вчера, 17:04
 
В миреДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала