Администрация Трампа обсуждает строительство новых линкоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация обсуждает строительство новых линейных кораблей, которых не производили с 1940-х годов.

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация обсуждает строительство новых линейных кораблей, которых не производили с 1940-х годов. "Возможно, нам стоит снова задуматься о линкорах... И мы на самом деле обсуждаем это. Кто-то может сказать: "Нет, это устаревшие технологии". Я так не думаю", - сказал Трамп, выступая перед высшим офицерским составом ВС США в Куантико. Линкоры играли ключевую роль в военно-морских стратегиях многих стран примерно с 1880 года и до Второй мировой войны, когда их значение постепенно стало снижаться в связи с усилением роли авиации и появлением авианосцев. США отказались от линкоров после завершения строительства кораблей типа "Айова" в 1944 году. Последним построенным линкором для ВМС США стал "Миссури"..

