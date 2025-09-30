Рейтинг@Mail.ru
Ни одна страна в мире не посмеет угрожать США, считает Трамп - РИА Новости, 30.09.2025
16:49 30.09.2025
Ни одна страна в мире не посмеет угрожать США, считает Трамп
в мире
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что ни одна страна в мире не посмеет бросить вызов и угрожать США. "Ни одна страна не осмелится бросить нам вызов, мы настолько могущественны, что ни один враг не посмеет нам угрожать. Мы настолько способны, что ни один противник не может даже подумать о том, чтобы победить нас", - заявил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Getty Images / Alex Wong
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что ни одна страна в мире не посмеет бросить вызов и угрожать США.
"Ни одна страна не осмелится бросить нам вызов, мы настолько могущественны, что ни один враг не посмеет нам угрожать. Мы настолько способны, что ни один противник не может даже подумать о том, чтобы победить нас", - заявил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
Трамп заявил, что США перестали отставать от России и КНР в космосе
Вчера, 16:46
 
В мире, США, Дональд Трамп
 
 
