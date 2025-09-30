https://ria.ru/20250930/tramp-2045453657.html
Ни одна страна в мире не посмеет угрожать США, считает Трамп
Ни одна страна в мире не посмеет угрожать США, считает Трамп - РИА Новости, 30.09.2025
Ни одна страна в мире не посмеет угрожать США, считает Трамп
Американский президент Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что ни одна страна в мире не посмеет бросить вызов и угрожать США.
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что ни одна страна в мире не посмеет бросить вызов и угрожать США. "Ни одна страна не осмелится бросить нам вызов, мы настолько могущественны, что ни один враг не посмеет нам угрожать. Мы настолько способны, что ни один противник не может даже подумать о том, чтобы победить нас", - заявил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
Ни одна страна в мире не посмеет угрожать США, считает Трамп
