https://ria.ru/20250930/tramp-2045453657.html

Ни одна страна в мире не посмеет угрожать США, считает Трамп

Ни одна страна в мире не посмеет угрожать США, считает Трамп - РИА Новости, 30.09.2025

Ни одна страна в мире не посмеет угрожать США, считает Трамп

Американский президент Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что ни одна страна в мире не посмеет бросить вызов и угрожать США. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T16:49:00+03:00

2025-09-30T16:49:00+03:00

2025-09-30T16:52:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045453200_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_fe676a68a8b6ccd5a67e2eb4a04c27bb.jpg

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что ни одна страна в мире не посмеет бросить вызов и угрожать США. "Ни одна страна не осмелится бросить нам вызов, мы настолько могущественны, что ни один враг не посмеет нам угрожать. Мы настолько способны, что ни один противник не может даже подумать о том, чтобы победить нас", - заявил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.

https://ria.ru/20250930/tramp-2045452314.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп