Трамп заявил, что США перестали отставать от России и КНР в космосе - РИА Новости, 30.09.2025
16:46 30.09.2025 (обновлено: 16:50 30.09.2025)
Трамп заявил, что США перестали отставать от России и КНР в космосе
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты перестали отставать от России и Китая в космосе благодаря созданным им американским космическим силам. "Я люблю космические силы, потому что это моё творение. Знаете, когда вы что-то создаёте сами - вы это любите. И люди, которых мы туда назначили, были отличными. Я не ошибся: мы изначально поставили туда лучших людей — и мы действительно начали доминировать. Мы действительно доминируем в этой сфере. Мы сильно отставали от Китая и России, а теперь мы доминируем в космосе", — сказал Трамп, выступая перед высшим офицерским составом ВС США в Куантико.
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты перестали отставать от России и Китая в космосе благодаря созданным им американским космическим силам.
"Я люблю космические силы, потому что это моё творение. Знаете, когда вы что-то создаёте сами - вы это любите. И люди, которых мы туда назначили, были отличными. Я не ошибся: мы изначально поставили туда лучших людей — и мы действительно начали доминировать. Мы действительно доминируем в этой сфере. Мы сильно отставали от Китая и России, а теперь мы доминируем в космосе", — сказал Трамп, выступая перед высшим офицерским составом ВС США в Куантико.
Ни одна страна в мире не посмеет угрожать США, считает Трамп
