Трамп заявил, что США перестали отставать от России и КНР в космосе
Трамп заявил, что США перестали отставать от России и КНР в космосе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты перестали отставать от России и Китая в космосе благодаря созданным им американским космическим силам. РИА Новости, 30.09.2025
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты перестали отставать от России и Китая в космосе благодаря созданным им американским космическим силам. "Я люблю космические силы, потому что это моё творение. Знаете, когда вы что-то создаёте сами - вы это любите. И люди, которых мы туда назначили, были отличными. Я не ошибся: мы изначально поставили туда лучших людей — и мы действительно начали доминировать. Мы действительно доминируем в этой сфере. Мы сильно отставали от Китая и России, а теперь мы доминируем в космосе", — сказал Трамп, выступая перед высшим офицерским составом ВС США в Куантико.
