https://ria.ru/20250930/tramp-2045449303.html

Трамп заявил, что восстановил ядерный потенциал США

Трамп заявил, что восстановил ядерный потенциал США - РИА Новости, 30.09.2025

Трамп заявил, что восстановил ядерный потенциал США

Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановил американский ядерный потенциал, но надеется, что применять его никогда не придется. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T16:40:00+03:00

2025-09-30T16:40:00+03:00

2025-09-30T16:47:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045450450_0:131:3000:1819_1920x0_80_0_0_906bc3ae4b6285b508248cc3c4d900e4.jpg

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановил американский ядерный потенциал, но надеется, что применять его никогда не придется. "Я восстановил наш ядерный потенциал, как вы, вероятно, знаете, но мы также проведём его модернизацию — и будем надеяться, что нам никогда не придётся его использовать. Мы должны надеяться, что никогда не придётся его применять", - сказал Трамп, выступая перед высшим офицерским составом ВС США в Куантико.

https://ria.ru/20250929/ssha-2045246513.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп