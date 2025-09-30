https://ria.ru/20250930/tramp-2045449303.html
Трамп заявил, что восстановил ядерный потенциал США
Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановил американский ядерный потенциал, но надеется, что применять его никогда не придется. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T16:40:00+03:00
2025-09-30T16:40:00+03:00
2025-09-30T16:47:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановил американский ядерный потенциал, но надеется, что применять его никогда не придется. "Я восстановил наш ядерный потенциал, как вы, вероятно, знаете, но мы также проведём его модернизацию — и будем надеяться, что нам никогда не придётся его использовать. Мы должны надеяться, что никогда не придётся его применять", - сказал Трамп, выступая перед высшим офицерским составом ВС США в Куантико.
