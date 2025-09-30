Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что восстановил ядерный потенциал США - РИА Новости, 30.09.2025
16:40 30.09.2025 (обновлено: 16:47 30.09.2025)
Трамп заявил, что восстановил ядерный потенциал США
Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановил американский ядерный потенциал, но надеется, что применять его никогда не придется. РИА Новости, 30.09.2025
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановил американский ядерный потенциал, но надеется, что применять его никогда не придется. "Я восстановил наш ядерный потенциал, как вы, вероятно, знаете, но мы также проведём его модернизацию — и будем надеяться, что нам никогда не придётся его использовать. Мы должны надеяться, что никогда не придётся его применять", - сказал Трамп, выступая перед высшим офицерским составом ВС США в Куантико.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико. 30 сентября 2025
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановил американский ядерный потенциал, но надеется, что применять его никогда не придется.
"Я восстановил наш ядерный потенциал, как вы, вероятно, знаете, но мы также проведём его модернизацию — и будем надеяться, что нам никогда не придётся его использовать. Мы должны надеяться, что никогда не придётся его применять", - сказал Трамп, выступая перед высшим офицерским составом ВС США в Куантико.
