Трамп вновь заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского

2025-09-30T16:38:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

украина

россия

ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости организовать встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования конфликта на Украине. "Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это - с позиции силы", - сказал Трамп, выступая перед высшим офицерским составом вооружённых сил США.

2025

