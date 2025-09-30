Рейтинг@Mail.ru
Трамп вновь заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 30.09.2025 (обновлено: 16:51 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/tramp-2045448763.html
Трамп вновь заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского
Трамп вновь заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 30.09.2025
Трамп вновь заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости организовать встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования конфликта... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T16:38:00+03:00
2025-09-30T16:51:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045453222_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d1cebc8eb9ac13e5cad2e5035d70e8e5.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости организовать встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования конфликта на Украине. "Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это - с позиции силы", - сказал Трамп, выступая перед высшим офицерским составом вооружённых сил США.
https://ria.ru/20250930/peregovory-2045313381.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045453222_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ebc00bd4b8b8e33e439f7872b5ff6deb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Россия
Трамп вновь заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского

Трамп заявил, что по-прежнему считает встречу Путина и Зеленского необходимой

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости организовать встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования конфликта на Украине.
«
"Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это - с позиции силы", - сказал Трамп, выступая перед высшим офицерским составом вооружённых сил США.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Трамп единственный, кто способен на переговоры с Путиным, заявил Навроцкий
Вчера, 10:51
 
В миреСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала