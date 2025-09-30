https://ria.ru/20250930/tramp-2045448763.html
Трамп вновь заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского
ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости организовать встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования конфликта на Украине. "Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это - с позиции силы", - сказал Трамп, выступая перед высшим офицерским составом вооружённых сил США.
