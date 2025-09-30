https://ria.ru/20250930/tramp-2045448471.html
Трамп повторил, что считал урегулирование на Украине самым легким
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь повторил, что считал конфликт на Украине самым легким для урегулирования из-за личных отношений с президентом России Владимиром Путиным. "Знаете, никогда не знаешь, что случится с войной. Самый простой (для урегулирования - ред.) - это Путин. Я сказал, во-первых, что эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом... Но я очень хорошо знал Путина и думал, что это будет легко, потому что я так хорошо его знаю. Что ж, эта война оказалась самой сложной из всех", - сообщил он на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, комментируя свои усилия по урегулированию конфликтов.
