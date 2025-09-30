https://ria.ru/20250930/tramp-2045448064.html

Эксперт назвала тарифные войны Трампа потемкинскими деревнями

Эксперт назвала тарифные войны Трампа потемкинскими деревнями

СОЧИ, 30 сен – РИА Новости. Тарифные ограничения президента США Дональда Трампа в адрес ряда государств являются современными "потёмкинскими деревнями", и такими действиями он втягивает другие страны в это шоу, выразила мнение в беседе с РИА Новости директор исследовательской группы по геополитической экономике университета Манитобы (Канада), профессор Радика Десаи. "Трамп привержен тем же экономическим элитам, что и (экс-президент США Джо - ред.) Байден, которые выступают за продолжение неолиберальной политики. Реальная причина проблем в экономике США - именно эта политика, а не Китай, торговля и мигранты, как считает Трамп. И теперь он делает вид, что решает эти проблемы, вводя тарифы и ограничения, а на самом деле это все потемкинская программа", - сказала Десаи в кулуарах ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, которое проходит с 29 сентября по 2 октября. По её словам, своими действиями Трамп пытается расправиться экономически с теми, кто особенно уязвим, например, Канадой и Мексикой. Но, с другой стороны, президент США терпит неудачу с сильными игроками - примером является Китай, где ему дали отпор и не стали подписывать никакие соглашения, уточнила эксперт. "Лучший способ описать его (Трампа – ред.) - это сравнить его с мафиози. Потому что мафиози будет угрожать вам, а затем попытаются расправиться с вами. И, как видите, именно это он и делает. Так что на самом деле он даже не бизнесмен. В глубине души он хулиган", - заключила она. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

