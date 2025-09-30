https://ria.ru/20250930/tramp-2045447817.html

Трамп прибыл на военную базу в Вирджинии

2025-09-30T16:35:00+03:00

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл на военную базу морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, где в ближайшие минуты выступит перед американскими генералами и адмиралами, сообщает пул журналистов Белого дома. “Приветствие из Куантико, базы морской пехоты в Вирджинии. (Президентский вертолет - ред.) Marine One приземлился в 8:57 утра (15.57 мск)”, - говорится в сообщении.

