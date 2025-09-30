https://ria.ru/20250930/tramp-2045447817.html
Трамп прибыл на военную базу в Вирджинии
Трамп прибыл на военную базу в Вирджинии - РИА Новости, 30.09.2025
Трамп прибыл на военную базу в Вирджинии
Президент США Дональд Трамп прибыл на военную базу морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, где в ближайшие минуты выступит перед американскими генералами и... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T16:35:00+03:00
2025-09-30T16:35:00+03:00
2025-09-30T16:35:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_fcd571cd0ed1096c73974160fdbe8372.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл на военную базу морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, где в ближайшие минуты выступит перед американскими генералами и адмиралами, сообщает пул журналистов Белого дома. “Приветствие из Куантико, базы морской пехоты в Вирджинии. (Президентский вертолет - ред.) Marine One приземлился в 8:57 утра (15.57 мск)”, - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250930/ssha-2045285567.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_122:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_41515005024566c4b4d86e6292fe3832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп прибыл на военную базу в Вирджинии
Трамп выступит перед генералами и адмиралами США на военной базе в Вирджинии