Трамп намекнул, что несогласных с ним генералов могут ждать меры
Президент США Дональд Трамп, выступая перед высшим офицерским составом ВС США, намекнул, что несогласные с ним американские генералы могут потерять звания. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T16:34:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая перед высшим офицерским составом ВС США, намекнул, что несогласные с ним американские генералы могут потерять звания. "И если вы хотите делать все, что захотите, вы можете делать все, что захотите. Если вам не нравится то, что я говорю, вы можете покинуть зал. Конечно, тогда вы потеряете ваш ранг и ваше будущее", - сказал Трамп в обращении к американским генералам и адмиралам на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
в мире, сша, дональд трамп
