"Иначе будет бойня". Чем грозит отказ от мирного плана Трампа

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Возвращение пленных, отказ от оккупации и новая власть — Белый дом опубликовал условия завершения конфликта в секторе Газа. Мировые лидеры на Западе и Востоке поддержали инициативу американского президента. Документ уже на столе руководителей ХАМАС. Что теперь ждет Палестину — в материале РИА Новости. Предчувствие президента В плане Трампа 20 пунктов. В первую очередь необходимо прекратить огонь и в течение 72 часов освободить заложников. ХАМАС — сложить оружие. Сдавшихся могут амнистировать. "Мы собираемся дать им три-четыре дня", — уточнил президент США. Израиль тоже должен пойти на уступки и освободить 250 заключенных, отбывающих пожизненный срок, а также 1700 человек, задержанных после 7 октября 2023-го, в том числе всех женщин и детей. ЦАХАЛ покидает эксклав. Об оккупации Палестины речь не идет. "Израильские силы отходят на согласованный рубеж для подготовки к освобождению заложников, военные операции приостанавливаются, а линия фронта замораживается до выполнения условий полного поэтапного вывода", — указано в документе, опубликованном Белым домом. Мирное население призывают остаться. После подписания соглашения в Газу немедленно поступит международная гуманитарная помощь — и начнется восстановление инфраструктуры. ХАМАС отказывается от управления Газой и напрямую, и косвенно. Временное руководство возлагается на технократический аполитичный комитет под надзором международного органа во главе с Трампом. Палестинский контроль над территорией и обсуждение государственности возможны только после восстановления и реформ. В Газе предполагается создать особую экономическую зону с льготами для стран-участниц. США готовы сотрудничать с арабскими и другими партнерами для формирования временных международных стабилизационных сил. "У меня есть предчувствие, что мы получим положительный ответ", — сказал Трамп о ХАМАС. И предупредил: в противном случае США предоставят Израилю "полную поддержку". По информации Франс Пресс, руководство движения уже изучает американский план. Politico со ссылкой на неназванного осведомленного дипломата сообщает, что ответ поступит через несколько дней. Прояснение позиций Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху план поддержал. Но пообещал "довести дело до конца", если ХАМАС откажется. Инициативу Трампа одобрили Франция, Великобритания, Германия, Индия. В Пекине приветствовали усилия по урегулированию в Газе, но отметили, что "выступают за соблюдение принципа: Палестиной управляют палестинцы". Турция выразила готовность участвовать в мирном процессе. Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в телефонной беседе с Трампом согласился с его планом и подтвердил намерение работать над урегулированием. Россия в этом не участвует, но в Кремле тоже отозвались об американском проекте положительно. "В России всегда поддерживают и приветствуют любые усилия, <...> которые имеют своей целью предотвращение той трагедии. <...> Конечно же, мы желаем, чтобы этот план был реализован, чтобы это помогло выйти в мирное русло развития событий на Ближнем Востоке", — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Впрочем, прежде должны выразить свое мнение все страны региона, подчеркнул глава МИД Сергей Лавров. Однако генеральный секретарь палестинского движения "Исламский джихад" Зияд Нахала увидел в предложениях Белого дома только позицию Израиля. "Агрессия против палестинского народа продолжается. Израиль пытается навязать свои условия через США. <...> Мы считаем этот план стремлением взорвать регион", — заявил он. Осторожный оптимизм Для Трампа прекращение военных действий в Газе — вопрос особенно важный, полагает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. "Во многом и потому, что надо вывести Израиль из-под критики многих представителей международного сообщества, в том числе союзников США. План в целом достаточно реалистичный. Есть вопросы по поводу представительства ХАМАС в Газе. Для них это фактически уход с политической сцены, чего и добивается Тель-Авив. С другой стороны, ХАМАС сейчас значительно ослаблен. Руководство, часть которого уже погибла, скорее всего, теперь согласится, но, возможно, выдвинет какие-то собственные условия", — отметил он в разговоре с РИА Новости. По его словам, это также возможность для израильтян выйти из ситуации, "не потеряв лицо", поскольку на уровне ООН их обвиняют в геноциде палестинского населения. Реализация плана вряд ли пройдет гладко, указала, в свою очередь, руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ирина Звягельская. "Предыдущие предложения Трампа были абсолютно нереалистичны, оторваны от того, что происходило на земле. Сейчас гораздо более продуманное поэтапное решение проблемы. Хотя, учитывая очень острую ситуацию в Газе, в рядах ХАМАС и политические противоречия в Израиле, без трудностей не обойдется", — подчеркнула она в беседе с РИА Новости. По ее мнению, от ХАМАС трудно ожидать позитива, поскольку план означает конец их правления в Газе. Но иначе в секторе "просто продолжится бойня". Пока же, говорят эксперты, важно, что такой план вообще появился. В общем, есть основания для осторожного оптимизма.

