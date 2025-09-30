https://ria.ru/20250930/tramp-2045439440.html

Трамп обвинил демократов в нежелании меняться на фоне скорого шатдауна

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в нежелании меняться на фоне приближающегося шатдауна правительства. "Они не меняются. Они проиграли выборы с большим отрывом и они не меняются", - сказал Трамп журналистам. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американскому правительству, скорее всего, грозит шатдаун из-за разногласий с демократами. Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.

