Трамп обвинил демократов в нежелании меняться на фоне скорого шатдауна
Трамп обвинил демократов в нежелании меняться на фоне скорого шатдауна - РИА Новости, 30.09.2025
Трамп обвинил демократов в нежелании меняться на фоне скорого шатдауна
Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в нежелании меняться на фоне приближающегося шатдауна правительства. РИА Новости, 30.09.2025
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в нежелании меняться на фоне приближающегося шатдауна правительства. "Они не меняются. Они проиграли выборы с большим отрывом и они не меняются", - сказал Трамп журналистам. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американскому правительству, скорее всего, грозит шатдаун из-за разногласий с демократами. Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.
