Политолог назвал некоторые пункты плана Трампа по Газе невыполнимыми

Новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа мог бы иметь шанс на успех, если бы его ключевые положения были реализуемы, РИА Новости, 30.09.2025

в мире

израиль

сша

западный берег реки иордан

дональд трамп

хамас

высшая школа экономики (вшэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_21c3a1d4765fe79b0c377fa0bf6ea9ec.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа мог бы иметь шанс на успех, если бы его ключевые положения были реализуемы, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. "План (Трампа по Газе - ред.) вполне себе подошел бы для Израиля, если бы первый пункт этого плана – возвращение заложников – был бы осуществлен в самом начале (сделки - ред.)… Но, учитывая то, что все остальные пункты плана Трампа практически неосуществимы… То они (остальные пункты - ред.) не очень привлекательны для правительства (премьер-министра Израиля Биньямина – ред.) Нетаньяху", - заявил эксперт. По словам Зелтыня, пункты о демилитаризации сектора, об отстранении палестинского движения ХАМАС от власти в Газе и о гарантиях отказа Израиля от аннексии территорий Западного берега реки Иордан не устраивают обе стороны. "Правительство Нетаньяху сегодня объективно считает, что ХАМАС Газу не оставит добровольно, иначе группировка потеряет какой-либо вес, какой-либо авторитет и все рычаги давления, которыми сегодня пользуются, что, конечно, совершенно неприемлемо для определенной части ХАМАС. Они будут там (в секторе – ред.) сидеть до конца", - пояснил он. Кроме того, эксперт считает, что без поддержки ряда арабских стран Персидского Залива, а также Египта и Иордании, план Трампа не имеет никакого смысла, так как именно у этих стран имеются "реальные рычаги давления". Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 года число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.

