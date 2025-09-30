https://ria.ru/20250930/tramp-2045279580.html

Трамп вечером во вторник сделает объявление в Белом доме

в мире

сша

дональд трамп

пит хегсет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043803069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcb48a93d92719062772932538e84325.jpg

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник в шесть вечера по московскому времени сделает объявление в Белом доме, его тема не раскрывается, следует из его расписания. "В 11 утра по американскому восточному времени президент сделает объявление из Овального кабинета", - говорится в расписании. При этом свой день Трамп начнет в 8 утра, когда отправится на базу морской пехоты в Куантико (штат Вирджиния), где министр войны Пит Хегсет будет проводить встречу с сотнями генералов и адмиралов. Там в 9 утра он выступит с речью, а затем вернется в Белый дом. После того, как он сделает объявление, в три часа дня он подпишет указы.

