Трамп вечером во вторник сделает объявление в Белом доме
Трамп вечером во вторник сделает объявление в Белом доме
Трамп вечером во вторник сделает объявление в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во вторник в шесть вечера по московскому времени сделает объявление в Белом доме, его тема не раскрывается, следует из его... РИА Новости, 30.09.2025
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник в шесть вечера по московскому времени сделает объявление в Белом доме, его тема не раскрывается, следует из его расписания. "В 11 утра по американскому восточному времени президент сделает объявление из Овального кабинета", - говорится в расписании. При этом свой день Трамп начнет в 8 утра, когда отправится на базу морской пехоты в Куантико (штат Вирджиния), где министр войны Пит Хегсет будет проводить встречу с сотнями генералов и адмиралов. Там в 9 утра он выступит с речью, а затем вернется в Белый дом. После того, как он сделает объявление, в три часа дня он подпишет указы.
