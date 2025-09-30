Рейтинг@Mail.ru
Трамп вечером во вторник сделает объявление в Белом доме
05:50 30.09.2025
Трамп вечером во вторник сделает объявление в Белом доме
в мире
сша
дональд трамп
пит хегсет
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник в шесть вечера по московскому времени сделает объявление в Белом доме, его тема не раскрывается, следует из его расписания. "В 11 утра по американскому восточному времени президент сделает объявление из Овального кабинета", - говорится в расписании. При этом свой день Трамп начнет в 8 утра, когда отправится на базу морской пехоты в Куантико (штат Вирджиния), где министр войны Пит Хегсет будет проводить встречу с сотнями генералов и адмиралов. Там в 9 утра он выступит с речью, а затем вернется в Белый дом. После того, как он сделает объявление, в три часа дня он подпишет указы.
в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет
В мире, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник в шесть вечера по московскому времени сделает объявление в Белом доме, его тема не раскрывается, следует из его расписания.
"В 11 утра по американскому восточному времени президент сделает объявление из Овального кабинета", - говорится в расписании.
При этом свой день Трамп начнет в 8 утра, когда отправится на базу морской пехоты в Куантико (штат Вирджиния), где министр войны Пит Хегсет будет проводить встречу с сотнями генералов и адмиралов.
Там в 9 утра он выступит с речью, а затем вернется в Белый дом. После того, как он сделает объявление, в три часа дня он подпишет указы.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Будет применено": Уиткофф связал новый план Трампа с Украиной
В миреСШАДональд ТрампПит Хегсет
 
 
