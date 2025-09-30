Рейтинг@Mail.ru
В "Исламском джихаде" раскритиковали план Трампа по Газе - РИА Новости, 30.09.2025
00:30 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/tramp-2045263746.html
В "Исламском джихаде" раскритиковали план Трампа по Газе
БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Предоставленный президентом США Дональдом Трампом план по прекращению военной операции в секторе Газа ведет к эскалации в регионе и отражает только интересы Израиля, заявил генеральный секретарь палестинского движения "Исламский джихад" Зияд Нахала. В понедельник Трамп представил план урегулирования ситуации в Газе, включающий 20 пунктов. Документ предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. Кроме того, в проекте отмечается, что движение ХАМАС и другие вооруженные группировки должны отказаться от участия в управлении Газой - как напрямую, так и косвенно. "То, что было объявлено на пресс-конференции Трампа и (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху - это американо-израильское соглашение, которое полностью отражает позицию Израиля и представляет собой продолжение агрессии против палестинского народа. Таким образом Израиль пытается навязать свои условия через Штаты - те, которые он не может навязать на поле боя. Мы считаем это заявление стремлением взорвать регион", - сказал Нахала.
Макрон поддержал план Трампа по урегулированию в Газе
