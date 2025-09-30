https://ria.ru/20250930/tramp-2045263746.html

В "Исламском джихаде" раскритиковали план Трампа по Газе

В "Исламском джихаде" раскритиковали план Трампа по Газе - РИА Новости, 30.09.2025

В "Исламском джихаде" раскритиковали план Трампа по Газе

Предоставленный президентом США Дональдом Трампом план по прекращению военной операции в секторе Газа ведет к эскалации в регионе и отражает только интересы... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T00:30:00+03:00

2025-09-30T00:30:00+03:00

2025-09-30T00:30:00+03:00

в мире

израиль

сша

дональд трамп

исламский джихад

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043815499_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_6e3fa65f299280f5de1ab8ba5d3e5c39.jpg

БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Предоставленный президентом США Дональдом Трампом план по прекращению военной операции в секторе Газа ведет к эскалации в регионе и отражает только интересы Израиля, заявил генеральный секретарь палестинского движения "Исламский джихад" Зияд Нахала. В понедельник Трамп представил план урегулирования ситуации в Газе, включающий 20 пунктов. Документ предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. Кроме того, в проекте отмечается, что движение ХАМАС и другие вооруженные группировки должны отказаться от участия в управлении Газой - как напрямую, так и косвенно. "То, что было объявлено на пресс-конференции Трампа и (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху - это американо-израильское соглашение, которое полностью отражает позицию Израиля и представляет собой продолжение агрессии против палестинского народа. Таким образом Израиль пытается навязать свои условия через Штаты - те, которые он не может навязать на поле боя. Мы считаем это заявление стремлением взорвать регион", - сказал Нахала.

https://ria.ru/20250929/makron-2045259205.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, дональд трамп, исламский джихад, хамас