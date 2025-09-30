https://ria.ru/20250930/tramp-2045263746.html
В "Исламском джихаде" раскритиковали план Трампа по Газе
В "Исламском джихаде" раскритиковали план Трампа по Газе - РИА Новости, 30.09.2025
В "Исламском джихаде" раскритиковали план Трампа по Газе
Предоставленный президентом США Дональдом Трампом план по прекращению военной операции в секторе Газа ведет к эскалации в регионе и отражает только интересы... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T00:30:00+03:00
2025-09-30T00:30:00+03:00
2025-09-30T00:30:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
исламский джихад
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043815499_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_6e3fa65f299280f5de1ab8ba5d3e5c39.jpg
БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Предоставленный президентом США Дональдом Трампом план по прекращению военной операции в секторе Газа ведет к эскалации в регионе и отражает только интересы Израиля, заявил генеральный секретарь палестинского движения "Исламский джихад" Зияд Нахала. В понедельник Трамп представил план урегулирования ситуации в Газе, включающий 20 пунктов. Документ предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. Кроме того, в проекте отмечается, что движение ХАМАС и другие вооруженные группировки должны отказаться от участия в управлении Газой - как напрямую, так и косвенно. "То, что было объявлено на пресс-конференции Трампа и (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху - это американо-израильское соглашение, которое полностью отражает позицию Израиля и представляет собой продолжение агрессии против палестинского народа. Таким образом Израиль пытается навязать свои условия через Штаты - те, которые он не может навязать на поле боя. Мы считаем это заявление стремлением взорвать регион", - сказал Нахала.
https://ria.ru/20250929/makron-2045259205.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043815499_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_7c84efb429c8f3c2265ed9c02c03d301.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, дональд трамп, исламский джихад, хамас
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Исламский джихад, ХАМАС
В "Исламском джихаде" раскритиковали план Трампа по Газе
Генсек Нахала: план Трампа по Газе ведет к эскалации в регионе