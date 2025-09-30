https://ria.ru/20250930/tko-2045352903.html

Инфраструктурные объекты ТКО в течение трех лет создадут в Хабаровском крае

30.09.2025

Инфраструктурные объекты ТКО в течение трех лет создадут в Хабаровском крае

Новые объекты инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) планируется создать в Хабаровском крае в ближайшие три года, сообщил... РИА Новости, 30.09.2025

ХАБАРОВСК, 30 сен - РИА Новости. Новые объекты инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) планируется создать в Хабаровском крае в ближайшие три года, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Губернатор встретился с вице-премьером, зампредом правительства РФ Дмитрием Патрушевым. Стороны обсудили темы, касающиеся Хабаровского края, - вопросы сельского хозяйства и экологии. "Значимое направление - работа по президентскому нацпроекту "Экологическое благополучие". Мы планируем в ближайшие три года создать в нашем регионе новые объекты инфраструктуры для обращения с ТКО", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Правительство региона уточняет, что в крае запланировано создание трех крупных объектов ТКО. По нацпроекту "Экология" в регионе велись работы по созданию комплексной системы обращения с отходами и лесовосстановлению. На эти цели было выделено более 780 миллионов рублей. По нацпроекту "Экологическое благополучие", стартовавшему в текущем году, эта работа будет продолжена, в том числе по лесовосстановлению и снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Глава региона сообщил также, что из наиболее важных тем, которых коснулись в ходе беседы - завершение дамбы Южного округа. Сооружение длиной 5,5 километра уже защищает побережье от паводка, обеспечивая безопасность около 200 тысяч человек. По ней стоит задача комплексного благоустройства, которое позволит создать для горожан комфортное общественное пространство. Аналогичный проект защиты от наводнений реализуется и в Комсомольске-на-Амуре, в три этапа, где общая протяженность линейных сооружений превышает 28 километров, отметил Демешин. Кроме того, на встрече обсудили ход уборочной кампании в регионе, и Патрушев подчеркнул, что для проведения работ аграрии должны быть обеспечены всеми необходимыми материально-техническими средствами. В 2025 году, по предварительным данным, посевная площадь в Хабаровском крае составила 60,4 тысячи гектара, что почти на 4% больше, чем в прошлом году.

