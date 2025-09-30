Рейтинг@Mail.ru
Инфраструктурные объекты ТКО в течение трех лет создадут в Хабаровском крае - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
13:27 30.09.2025 (обновлено: 13:48 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/tko-2045352903.html
Инфраструктурные объекты ТКО в течение трех лет создадут в Хабаровском крае
Инфраструктурные объекты ТКО в течение трех лет создадут в Хабаровском крае - РИА Новости, 30.09.2025
Инфраструктурные объекты ТКО в течение трех лет создадут в Хабаровском крае
Новые объекты инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) планируется создать в Хабаровском крае в ближайшие три года, сообщил... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T13:27:00+03:00
2025-09-30T13:48:00+03:00
хабаровский край
хабаровский край
россия
комсомольск-на-амуре
дмитрий демешин
дмитрий патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045358800_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b3cd3796a30d3c1fd03dacccddc2afc0.jpg
ХАБАРОВСК, 30 сен - РИА Новости. Новые объекты инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) планируется создать в Хабаровском крае в ближайшие три года, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Губернатор встретился с вице-премьером, зампредом правительства РФ Дмитрием Патрушевым. Стороны обсудили темы, касающиеся Хабаровского края, - вопросы сельского хозяйства и экологии. "Значимое направление - работа по президентскому нацпроекту "Экологическое благополучие". Мы планируем в ближайшие три года создать в нашем регионе новые объекты инфраструктуры для обращения с ТКО", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Правительство региона уточняет, что в крае запланировано создание трех крупных объектов ТКО. По нацпроекту "Экология" в регионе велись работы по созданию комплексной системы обращения с отходами и лесовосстановлению. На эти цели было выделено более 780 миллионов рублей. По нацпроекту "Экологическое благополучие", стартовавшему в текущем году, эта работа будет продолжена, в том числе по лесовосстановлению и снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Глава региона сообщил также, что из наиболее важных тем, которых коснулись в ходе беседы - завершение дамбы Южного округа. Сооружение длиной 5,5 километра уже защищает побережье от паводка, обеспечивая безопасность около 200 тысяч человек. По ней стоит задача комплексного благоустройства, которое позволит создать для горожан комфортное общественное пространство. Аналогичный проект защиты от наводнений реализуется и в Комсомольске-на-Амуре, в три этапа, где общая протяженность линейных сооружений превышает 28 километров, отметил Демешин. Кроме того, на встрече обсудили ход уборочной кампании в регионе, и Патрушев подчеркнул, что для проведения работ аграрии должны быть обеспечены всеми необходимыми материально-техническими средствами. В 2025 году, по предварительным данным, посевная площадь в Хабаровском крае составила 60,4 тысячи гектара, что почти на 4% больше, чем в прошлом году.
https://ria.ru/20250924/khabarovsk-2043937660.html
https://ria.ru/20250924/ipoteka-2043920049.html
хабаровский край
россия
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045358800_131:0:1268:853_1920x0_80_0_0_115a68d96482712a42e7a85764a81bcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, россия, комсомольск-на-амуре, дмитрий демешин, дмитрий патрушев
Хабаровский край, Хабаровский край, Россия, Комсомольск-на-Амуре, Дмитрий Демешин, Дмитрий Патрушев
Инфраструктурные объекты ТКО в течение трех лет создадут в Хабаровском крае

Новые объекты инфраструктуры для обращения с ТКО создадут в Хабаровском крае

© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Хабаровского краяВице-премьер, зампред правительства РФ Дмитрием Патрушевым и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
Вице-премьер, зампред правительства РФ Дмитрием Патрушевым и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Хабаровского края
Вице-премьер, зампред правительства РФ Дмитрием Патрушевым и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 30 сен - РИА Новости. Новые объекты инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) планируется создать в Хабаровском крае в ближайшие три года, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
Губернатор встретился с вице-премьером, зампредом правительства РФ Дмитрием Патрушевым. Стороны обсудили темы, касающиеся Хабаровского края, - вопросы сельского хозяйства и экологии.
Молодые коллеги за столом переговоров - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Уже более 68,5 тыс хабаровчан занялись профразвитием по нацпроекту
24 сентября, 10:49
"Значимое направление - работа по президентскому нацпроекту "Экологическое благополучие". Мы планируем в ближайшие три года создать в нашем регионе новые объекты инфраструктуры для обращения с ТКО", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Правительство региона уточняет, что в крае запланировано создание трех крупных объектов ТКО. По нацпроекту "Экология" в регионе велись работы по созданию комплексной системы обращения с отходами и лесовосстановлению. На эти цели было выделено более 780 миллионов рублей. По нацпроекту "Экологическое благополучие", стартовавшему в текущем году, эта работа будет продолжена, в том числе по лесовосстановлению и снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.
Глава региона сообщил также, что из наиболее важных тем, которых коснулись в ходе беседы - завершение дамбы Южного округа. Сооружение длиной 5,5 километра уже защищает побережье от паводка, обеспечивая безопасность около 200 тысяч человек. По ней стоит задача комплексного благоустройства, которое позволит создать для горожан комфортное общественное пространство. Аналогичный проект защиты от наводнений реализуется и в Комсомольске-на-Амуре, в три этапа, где общая протяженность линейных сооружений превышает 28 километров, отметил Демешин.
Кроме того, на встрече обсудили ход уборочной кампании в регионе, и Патрушев подчеркнул, что для проведения работ аграрии должны быть обеспечены всеми необходимыми материально-техническими средствами. В 2025 году, по предварительным данным, посевная площадь в Хабаровском крае составила 60,4 тысячи гектара, что почти на 4% больше, чем в прошлом году.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Хабаровский край получил 445 миллионов рублей на компенсацию ипотеки
24 сентября, 09:46
 
Хабаровский крайХабаровский крайРоссияКомсомольск-на-АмуреДмитрий ДемешинДмитрий Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала