Суд в Москве привлек Telegram к административной ответственности
Суд в Москве привлек мессенджер Telegram к административной ответственности, оштрафовав на 3,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба судов.
2025-09-30
2025-09-30T16:17:00+03:00
2025-09-30T16:19:00+03:00
telegram
москва
россия
происшествия
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Суд в Москве привлек мессенджер Telegram к административной ответственности, оштрафовав на 3,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба судов. "Столичный суд привлек Telegram Messenger Inc. к административной ответственности. Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
москва
россия
