Суд в Москве привлек Telegram к административной ответственности

16:17 30.09.2025 (обновлено: 16:19 30.09.2025)
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Суд в Москве привлек мессенджер Telegram к административной ответственности, оштрафовав на 3,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба судов. "Столичный суд привлек Telegram Messenger Inc. к административной ответственности. Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Суд в Москве привлек мессенджер Telegram к административной ответственности, оштрафовав на 3,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба судов.
"Столичный суд привлек Telegram Messenger Inc. к административной ответственности. Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
