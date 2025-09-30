https://ria.ru/20250930/telefon-2045470095.html

Обзор HONOR X7d: народный смартфон с поддержкой сервисов Google

Обзор HONOR X7d: народный смартфон с поддержкой сервисов Google - РИА Новости, 30.09.2025

Обзор HONOR X7d: народный смартфон с поддержкой сервисов Google

Honor славится своим подходом к наполнению линейки смартфонов — дорогие флагманы соседствуют со сдержанным "средним классом" и привлекательными народными... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T18:58:00+03:00

2025-09-30T18:58:00+03:00

2025-09-30T18:58:00+03:00

технологии

смартфон

наука

honor

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045467510_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_1a3371a55ce9334064394704c8f81516.jpg

Honor славится своим подходом к наполнению линейки смартфонов — дорогие флагманы соседствуют со сдержанным "средним классом" и привлекательными народными моделями. Новый HONOR X7d (ИксСемьДэ), который практически сразу после премьеры оказался в России, относится именно к последнему классу устройств, но с рядом интересных особенностей от "старших товарищей". Со смартфоном познакомимся в обзоре РИА Новости. Дизайн Внешне HONOR X7d довольно сдержан, отличаясь выверенными, ставшими уже классическими, линиями корпуса. Обращают на себя внимание три детали. Во-первых, задняя панель имеет симпатичный матовый оттенок — модель доступна в нескольких цветах, нам достался "Пустынный золотой". Модель и на ощупь приятная, а полимер, из которого она выполнена, не прогибается под пальцами. Во-вторых, крупный камерный блок, прикрытый единой стеклянной панелью, еще и окаймлен "безелем". И да, камерный блок внешне прибавляет солидности HONOR X7d, так сходу и не скажешь, что это доступный смартфон. Наконец, изучая торцы устройства, помимо привычной пары кнопок, обнаруживаешь загадочную дополнительную клавишу. В HONOR ее назвали AI кнопка, буквально, кнопка с искусственным интеллектом. Фактически, нажатие на нее вызывает дополнительное меню, где собран быстрый доступ к важным функциям, вроде фонарика или калькулятора. Список функций настраиваемый и пользователь сможет сформировать его под свои нужды. Новый смартфон начального уровня прошел сертификацию SGS (ЭсДжиЭс), получив 5 звезд на устойчивость к падениям. И это еще не все — устройство щеголяет степенью защиты от пыли и воды IP65 (АйПи65), а значит выдержит воздействие струями воды низкого давления. Про автономность Помимо ударопрочности и дизайна, у HONOR X7d есть еще один "козырь в рукаве" — емкость аккумулятора достигла 6500 мАч. Для "гражданских" смартфонов это очень солидный показатель. В реальном использовании смартфон даже превзошел первоначальные ожидания относительно времени его автономной работы. Для чистоты эксперимента с зарядки он снимался в 8:00 со 100% заряда. X7d безжалостно использовался в навигации, мессенджерах, просмотре веб-страниц, фото- и видеосъемке, голосовом сообщении. Все это, преимущественно, с мобильным интернетом, который гораздо агрессивнее потребляет энергию, чем вай-фай. И смартфон с честью этот "тест на автономность" выдержал — в 20:00 он возвращался на зарядку с остатком емкости батарейки в 40-53%. Иными словами, HONOR X7d это смартфон, который не сядет у вас "внезапно". Для объемного аккумулятора приготовили и быструю зарядку — комплектный блок питания выдает мощность в 35 Вт. Ее использование позволяет от 0 до 100% зарядиться чуть дольше, чем за полтора часа. Дисплей HONOR X7d получил экран большой диагонали — это 6,77-дюймовая IPS-матрица (АйПиЭс-матрица) с разрешением HD+ (Эйч-Ди Плюс) и частотой обновления 120 Гц. Дисплей прикрыт закаленным стеклом, поверх которого производитель заботливо наклеил защитную пленку. Конечно, можно посетовать на не самого современного вида нижнюю толстую рамку экрана — что ж, "жанр" обязывает, у одноклассников можно встретить подобное решение. Хоть тут и использована IPS-матрица, но по яркости она не уступает тем AMOLEDам (активным матрицам на органических светодиодах), которые встречаются в классе — зато, данный экран абсолютно лишен эффекта пульсации, который раздражает некоторых пользователей. Скорость обновления экрана настраивается, есть три режима: стандарт (60 Гц), высокая (120 Гц) и автоматическая, когда система подстраивается под ту или иную задачу, экономя заряд аккумулятора. Производительность, коммуникации и софт "Сердцем" HONOR X7d стала проверенная платформа Snapdragon 685. Это восьмиядерный процессор, работающий с максимальной тактовой частотой 2,8 ГГц, основанный на 6-нм-техпроцессе и интегрированном видеочипе Adreno 610. Сюрпризов от производительности ждать не стоит — в бенчмарке AnTuTu смартфон набирает около 600 тысяч баллов, что неплохо, но не рекорд по меркам конца 2025 года. В ежедневном использовании смартфон ощущается шустрым, подергиваний и зависаний не замечено. С игровой производительностью все сложнее. Есть здесь "Игровой менеджер", в котором можно чуть "разогнать" графическую производительность. Хотя это и не меняет принципиально положение: выставлять настройки графики HONOR X7d в современный играх выше средних не рекомендуем, в противном случае стабильной частоты fps (Frames Per Second, кадры в секунду) получить не удастся. Смартфон поддерживает все сервисы Google, включая установки приложений из Google Play. Но не забыли и про альтернативу: наряду с первым на HONOR X7d предустановлены российский RuStore и фирменный магазин приложений HONOR. Для смартфона подготовили несколько конфигураций памяти, у нас же в руках оказалась максимальная — 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Первую можно расширить еще на 8 ГБ с помощью технологии HONOR Ram Turbo. А вот постоянную память увеличить за счет карты памяти не получится: в слоте расширений нашлось место для двух сим-карт нано-формата. Набор интерфейсов и коммуникаций, которые есть в арсенале HONOR X7d, закрывают любые потребности — от инфракрасного порта для управления бытовой техникой и чипа NFC (технология беспроводной передачи данных) до вай-фай стандарта ac и полного набора сервисов геопозиционирования. Кстати, тут и LTE (стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными) с наиболее востребованными в России частотами. Во время использования смартфон уверенно поддерживал сигнал мобильной связи и обеспечивал высокую скорость приема и передачи данных. Внимания заслуживает фирменная оболочка MagicOS 9, основанная на Android 15. Она остается легкой и функциональной — здесь нет лишних предустановленных приложений, которые частенько раздражают. Не забыты и модный ИИ, функционал которого собран в отдельном пункте настроек HONOR AI (настройки с использованием ИИ). Так, здесь появилась опция, которой еще недавно могли похвастаться только флагманы — Magic Portal буквально одним движением костяшки пальца переносит информацию из приложения в приложение. Камера Набор камер в HONOR X7d довольно исчерпывающий: в главном блоке находим основной сенсор разрешением 108 Мп и вспомогательный датчик глубины на 2 Мп. А фронтальная камера тут — 8 Мп. Снимки на главную камеру днем радуют детализацией, правильным балансом белого и естественной цветокоррекцией. Высокое разрешение позволило реализовать двух- и трехкратный цифровой зум. В первом случае, практически без потери качества. А вот снимки с трехкратным увеличением отличаются меньшей четкостью. Хотите больше деталей? Включайте режим 108-мп снимков — "весят" подобные фото много мегабайт, зато резкости на снимках становится больше. В ночном режиме камера смартфона остается рабочим инструментом, позволяя получать приятные глазу снимки. Но учитывайте, что сама съемка занимает в нем несколько секунд. Смартфон умеет снимать видео в максимальном качестве 1080p при 30 кадрах в секунду. Не только на главную, но и на фронтальную камеру. Итого Компания HONOR точно знает, чего хочет покупатель "народного смартфона" — HONOR X7d приятно выглядит, у него яркий дисплей, приемлемая производительность, камера с высоким разрешением и огромная автономность. "Приправьте" это еще и влагозащитой с реальной ударопрочностью и получите крайне заманчивый вариант смартфона, который стоит каждого потраченного на него рубля. HONOR X7d доступен в конфигурациях 8+256 ГБ, 8+128 ГБ и 6+128 ГБ. Стоимость модели составляет от 17 999 до 20 999 рублей в зависимости от объема памяти. При покупке с 30 сентября по 13 октября действует спецпредложение во всех розничных сетях. Реклама, ООО "Техкомпания Онор", ИНН 9731055266, ОГРН 1197746650595 121614, город Москва, Крылатская ул, д. 17 к. 3, erid: F7NfYUJCUneTSxkKKzr3

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, смартфон, honor