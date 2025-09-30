https://ria.ru/20250930/teatr-2045430613.html
Модернистский "пришелец" на берегу Волхова. Новгородский театр драмы
В 1987 году в Новгороде завершилось строительство здания театра драмы. Оно должно было стать новым архитектурным акцентом в центре города и настоящим театром будущего. Удалось ли его архитектору воплотить в жизнь свой необыкновенный замысел. Почему это здание вызывало у жителей города неоднозначные оценки. И что ждет Новгородский театр в будущем.
Эксперт эпизода: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. _____ Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
