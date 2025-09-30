https://ria.ru/20250930/teatr-2045430613.html

Модернистский "пришелец" на берегу Волхова. Новгородский театр драмы

В 1987 году в Новгороде завершилось строительство здания театра драмы. Оно должно было стать новым архитектурным акцентом в центре города и настоящим театром будущего. Удалось ли его архитектору воплотить в жизнь свой необыкновенный замысел. Почему это здание вызывало у жителей города неоднозначные оценки. И что ждет Новгородский театр в будущем.

Модернистский «пришелец» на берегу Волхова. Новгородский театр драмы В 1987 году в Новгороде завершилось строительство здания театра драмы. Оно должно было стать новым архитектурным акцентом в центре города и настоящим театром будущего. Удалось ли его архитектору воплотить в жизнь свой необыкновенный замысел. Почему это здание вызывало у жителей города неоднозначные оценки. И что ждет Новгородский театр в будущем.

Эксперт эпизода: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

