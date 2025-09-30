Рейтинг@Mail.ru
Модернистский "пришелец" на берегу Волхова. Новгородский театр драмы - РИА Новости, 30.09.2025
Обогнавшие время
 
18:41 30.09.2025
Модернистский "пришелец" на берегу Волхова. Новгородский театр драмы
Модернистский "пришелец" на берегу Волхова. Новгородский театр драмы
В 1987 году в Новгороде завершилось строительство здания театра драмы. Оно должно было стать новым архитектурным акцентом в центре города и настоящим театром будущего. Удалось ли его архитектору воплотить в жизнь свой необыкновенный замысел. Почему это здание вызывало у жителей города неоднозначные оценки. И что ждет Новгородский театр в будущем.
обогнавшие время
волхов
президентский фонд культурных инициатив
великий новгород
архитектура
театр
строительство
реконструкция
Модернистский «пришелец» на берегу Волхова. Новгородский театр драмы
Модернистский «пришелец» на берегу Волхова. Новгородский театр драмы
Эксперт эпизода: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. _____ Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
волхов
великий новгород
ссср
волхов, президентский фонд культурных инициатив, великий новгород, архитектура, театр, строительство, реконструкция, ссср, история, федор достоевский, аудио
Обогнавшие время, Волхов, Президентский фонд культурных инициатив, Великий Новгород, Архитектура, Театр, Строительство, Реконструкция, СССР, история, Федор Достоевский

Модернистский "пришелец" на берегу Волхова. Новгородский театр драмы

Обогнавшие время
Модернистский «пришелец» на берегу Волхова. Новгородский театр драмы
Вчера, 18:41
В 1987 году в Новгороде завершилось строительство здания театра драмы. Оно должно было стать новым архитектурным акцентом в центре города и настоящим театром будущего. Удалось ли его архитектору воплотить в жизнь свой необыкновенный замысел. Почему это здание вызывало у жителей города неоднозначные оценки. И что ждет Новгородский театр в будущем.
Эксперт эпизода:
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Яндекс.Музыка
Apple Podcasts
Castbox
ВК Музыка

Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
 
Обогнавшие времяВолховПрезидентский фонд культурных инициативВеликий НовгородАрхитектураТеатрСтроительствоРеконструкцияСССРисторияФедор Достоевский
 
 
