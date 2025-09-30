Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали приговор Таубер
20:26 30.09.2025
В Госдуме прокомментировали приговор Таубер
В Госдуме прокомментировали приговор Таубер
Президент Молдавии Майя Санду полностью зачищает политический ландшафт в стране, приговор депутату Марине Таубер стал очередным актом в целенаправленной кампании по уничтожению инакомыслия
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
майя санду
марина таубер
евгения гуцул
госдума рф
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду полностью зачищает политический ландшафт в стране, приговор депутату Марине Таубер стал очередным актом в целенаправленной кампании по уничтожению инакомыслия, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Суд Кишинева приговорил Таубер к 7,5 годам тюрьмы за борьбу с преступным режимом, который захватил власть в республике, сама парламентарий и другие молдавские оппозиционеры называют приговор политическим, говорится в заявлении оппозиционного блока "Победа". "Этот вердикт стал очередным актом в целенаправленной кампании по уничтожению инакомыслия в стране. Санду полностью зачищает политический ландшафт в Молдове", - сказала Аршинова. Она отметила, что власть использует расплывчатые формулировки в статье о финансировании как "универсальную дубинку" против любого, кто осмеливается бросить вызов режиму Санду. "В Молдове продолжается тотальное наступление на политическую оппозицию", - добавила политик. Аршинова напомнила, что Таубер приговорили к 7,5 годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии, но защита намерена обжаловать приговор. Однако, по мнению депутата Госдумы, в условиях, когда суды действуют в интересах власти, шансы на справедливость призрачны. "Марина Таубер для режима Санду представляет "опасность" из-за ее принципиальности и бескомпромиссной критики правящей партии PAS и лично Майи Санду. Таубер последовательно разоблачает антидемократические методы власти, прозападный геополитический курс Молдовы, ведущий к расколу общества, и намеренное втягивание страны в опасную конфронтацию с Россией", - заключила Аршинова. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
кишинев
гагаузия
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
В Госдуме прокомментировали приговор Таубер

Депутат Аршинова: Санду полностью зачищает политический ландшафт в Молдавии

Марина Таубер
Марина Таубер
Марина Таубер. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду полностью зачищает политический ландшафт в стране, приговор депутату Марине Таубер стал очередным актом в целенаправленной кампании по уничтожению инакомыслия, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Суд Кишинева приговорил Таубер к 7,5 годам тюрьмы за борьбу с преступным режимом, который захватил власть в республике, сама парламентарий и другие молдавские оппозиционеры называют приговор политическим, говорится в заявлении оппозиционного блока "Победа".
"Этот вердикт стал очередным актом в целенаправленной кампании по уничтожению инакомыслия в стране. Санду полностью зачищает политический ландшафт в Молдове", - сказала Аршинова.
Она отметила, что власть использует расплывчатые формулировки в статье о финансировании как "универсальную дубинку" против любого, кто осмеливается бросить вызов режиму Санду.
В Молдове продолжается тотальное наступление на политическую оппозицию
Аршинова напомнила, что Таубер приговорили к 7,5 годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии, но защита намерена обжаловать приговор. Однако, по мнению депутата Госдумы, в условиях, когда суды действуют в интересах власти, шансы на справедливость призрачны.
"Марина Таубер для режима Санду представляет "опасность" из-за ее принципиальности и бескомпромиссной критики правящей партии PAS и лично Майи Санду. Таубер последовательно разоблачает антидемократические методы власти, прозападный геополитический курс Молдовы, ведущий к расколу общества, и намеренное втягивание страны в опасную конфронтацию с Россией", - заключила Аршинова.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
