https://ria.ru/20250930/tauber-2045505585.html

В Госдуме прокомментировали приговор Таубер

В Госдуме прокомментировали приговор Таубер - РИА Новости, 30.09.2025

В Госдуме прокомментировали приговор Таубер

Президент Молдавии Майя Санду полностью зачищает политический ландшафт в стране, приговор депутату Марине Таубер стал очередным актом в целенаправленной... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T20:26:00+03:00

2025-09-30T20:26:00+03:00

2025-09-30T20:26:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

майя санду

марина таубер

евгения гуцул

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857365054_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_084484eddfcaf3014d6471624aa0ea51.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду полностью зачищает политический ландшафт в стране, приговор депутату Марине Таубер стал очередным актом в целенаправленной кампании по уничтожению инакомыслия, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Суд Кишинева приговорил Таубер к 7,5 годам тюрьмы за борьбу с преступным режимом, который захватил власть в республике, сама парламентарий и другие молдавские оппозиционеры называют приговор политическим, говорится в заявлении оппозиционного блока "Победа". "Этот вердикт стал очередным актом в целенаправленной кампании по уничтожению инакомыслия в стране. Санду полностью зачищает политический ландшафт в Молдове", - сказала Аршинова. Она отметила, что власть использует расплывчатые формулировки в статье о финансировании как "универсальную дубинку" против любого, кто осмеливается бросить вызов режиму Санду. "В Молдове продолжается тотальное наступление на политическую оппозицию", - добавила политик. Аршинова напомнила, что Таубер приговорили к 7,5 годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии, но защита намерена обжаловать приговор. Однако, по мнению депутата Госдумы, в условиях, когда суды действуют в интересах власти, шансы на справедливость призрачны. "Марина Таубер для режима Санду представляет "опасность" из-за ее принципиальности и бескомпромиссной критики правящей партии PAS и лично Майи Санду. Таубер последовательно разоблачает антидемократические методы власти, прозападный геополитический курс Молдовы, ведущий к расколу общества, и намеренное втягивание страны в опасную конфронтацию с Россией", - заключила Аршинова. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045020720.html

https://ria.ru/20250930/moldaviya-2045491856.html

https://ria.ru/20250930/moldaviya-2045491856.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, марина таубер, евгения гуцул, госдума рф, sputnik молдова, московский комсомолец