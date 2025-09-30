В Госдуме прокомментировали приговор Таубер
Депутат Аршинова: Санду полностью зачищает политический ландшафт в Молдавии
© Sputnik / Родион Прока
Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду полностью зачищает политический ландшафт в стране, приговор депутату Марине Таубер стал очередным актом в целенаправленной кампании по уничтожению инакомыслия, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Диктатура Санду стала данностью. Дальше будет хуже
29 сентября, 08:00
"Этот вердикт стал очередным актом в целенаправленной кампании по уничтожению инакомыслия в стране. Санду полностью зачищает политический ландшафт в Молдове", - сказала Аршинова.
Она отметила, что власть использует расплывчатые формулировки в статье о финансировании как "универсальную дубинку" против любого, кто осмеливается бросить вызов режиму Санду.
"В Молдове продолжается тотальное наступление на политическую оппозицию", - добавила политик.
Аршинова напомнила, что Таубер приговорили к 7,5 годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии, но защита намерена обжаловать приговор. Однако, по мнению депутата Госдумы, в условиях, когда суды действуют в интересах власти, шансы на справедливость призрачны.
"Марина Таубер для режима Санду представляет "опасность" из-за ее принципиальности и бескомпромиссной критики правящей партии PAS и лично Майи Санду. Таубер последовательно разоблачает антидемократические методы власти, прозападный геополитический курс Молдовы, ведущий к расколу общества, и намеренное втягивание страны в опасную конфронтацию с Россией", - заключила Аршинова.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.