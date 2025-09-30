Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция раскритиковала приговор депутату Таубер - РИА Новости, 30.09.2025
18:20 30.09.2025
Молдавская оппозиция раскритиковала приговор депутату Таубер
КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Суд Кишинева приговорил депутата парламента Молдавии Марина Таубер к 7,5 годам тюрьмы за борьбу с преступным режимом, который захватил власть в республике, сама парламентарий и другие молдавские оппозиционеры называют приговор политическим, говорится в заявлении оппозиционного блока "Победа". Суд Кишинева во вторник приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие. Адвокат Сергей Морару заявил, что защита оспорит это решение. Сама Таубер на заседании не присутствовала, но до заседания она выложила видео в своем Telegram-канале, где заявила, что не надеется на справедливый приговор, поскольку все дело "шито белыми нитками". Таубер подчеркнула, что это был исключительно политический процесс, направленный против оппозиции по заказу властей Молдавии. Представители оппозиционного блока "Победа", в который входит Таубер, ранее также неоднократно утверждали, что уголовное дело было создано по указанию президента Майи Санду, чтобы запугать оппозиционеров. "Марина Таубер — не просто один из лидеров блока "Победа". Это один из самых непримиримых борцов с преступным режимом, захватившим власть в нашей стране. Человек, которого не удалось запугать, остановить, сломать. Именно поэтому ее судили. Именно поэтому сегодня вынесли такой приговор", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока. Представители политсилы отмечают, что приговор Таубер будет обязательно оспорен. "Мы не питали иллюзий — решение суда было предсказуемо с самого начала. Все наши юридические силы направлены на то, чтобы защитить наших представителей. И Марину Таубер, и Евгению Гуцул, и других политических заключенных. Мы уверены, что добьемся для них и для всех граждан Молдавии правды и справедливости", - подчеркивает оппозиция. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Защита Таубер назвала приговор незаконным
Вчера, 17:01
Таубер обвинила молдавские власти в запугивании оппозиции
16 сентября, 11:01
 
