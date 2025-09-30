Рейтинг@Mail.ru
Таубер осудили из-за давления властей Молдавии, заявили в оппозиции - РИА Новости, 30.09.2025
18:01 30.09.2025
Таубер осудили из-за давления властей Молдавии, заявили в оппозиции
Таубер осудили из-за давления властей Молдавии, заявили в оппозиции - РИА Новости, 30.09.2025
Таубер осудили из-за давления властей Молдавии, заявили в оппозиции
Суд Кишинева приговорил депутата парламента Молдавии Марину Таубер к 7,5 годам тюрьмы из-за давления со стороны властей республики, сама Таубер и другие... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T18:01:00+03:00
2025-09-30T18:01:00+03:00
КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Суд Кишинева приговорил депутата парламента Молдавии Марину Таубер к 7,5 годам тюрьмы из-за давления со стороны властей республики, сама Таубер и другие молдавские оппозиционеры называют приговор политическим, заявила РИА Новости член законодательного органа от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова. Суд Кишинева во вторник приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы, сторона защиты оспорит это решение в Апелляционной палате. Сама Таубер на заседании не присутствовала. "Это политическое решение, вынесенное в отношении партии "Шор" и одного из ее лидеров - Марины Таубер, без доказательств, без заслушивания заявленных свидетелей. Мы считаем, что это, как и все остальные решения, касающиеся членов партии "Шор" и блока "Победа", политические вердикты. Это давление нынешней власти за то, что не все люди мыслят, говорят и делают так, как хочет правящая партия "Действие и солидарность", - заявила Апостолова. По ее слова, подобные приговоры ранее были вынесены и в отношении многих председателей территориальных организаций блока "Победа". "Вся стана видела, какой беспредел творился до выборов, видела, как запугивали людей. Сейчас все продолжается", - добавила депутат. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер ранее заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Таубер осудили из-за давления властей Молдавии, заявили в оппозиции

Апостолова: Таубер приговорили к 7,5 года тюрьмы из-за давления властей

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Депутат молдавской парламентской группы "Победа" Марина Таубер
Депутат молдавской парламентской группы Победа Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Депутат молдавской парламентской группы "Победа" Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Суд Кишинева приговорил депутата парламента Молдавии Марину Таубер к 7,5 годам тюрьмы из-за давления со стороны властей республики, сама Таубер и другие молдавские оппозиционеры называют приговор политическим, заявила РИА Новости член законодательного органа от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова.
Суд Кишинева во вторник приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы, сторона защиты оспорит это решение в Апелляционной палате. Сама Таубер на заседании не присутствовала.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Итоги выборов в Молдавии подтвердили раскол в обществе, заявила Захарова
29 сентября, 20:50
"Это политическое решение, вынесенное в отношении партии "Шор" и одного из ее лидеров - Марины Таубер, без доказательств, без заслушивания заявленных свидетелей. Мы считаем, что это, как и все остальные решения, касающиеся членов партии "Шор" и блока "Победа", политические вердикты. Это давление нынешней власти за то, что не все люди мыслят, говорят и делают так, как хочет правящая партия "Действие и солидарность", - заявила Апостолова.
По ее слова, подобные приговоры ранее были вынесены и в отношении многих председателей территориальных организаций блока "Победа".
"Вся стана видела, какой беспредел творился до выборов, видела, как запугивали людей. Сейчас все продолжается", - добавила депутат.
Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер ранее заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть.
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер на антиправительственном митинге сторонников оппозиционной партии Шор в Кишеневе - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Шор назвал приговор Таубер личной местью Санду
Вчера, 17:23
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Урны для бюллетеней на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Евросоюз финансово шантажировал избирателей в Молдавии, заявила Захарова
29 сентября, 20:34
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияМарина ТауберИлан ШорЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецПарламентские выборы в Молдавии
 
 
