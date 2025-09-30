Защита Таубер назвала приговор незаконным
Защита Таубер считает приговор к 7,5 года незаконным
Марина Таубер. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Приговор суда Кишинева молдавскому депутату Марине Таубер к 7,5 годам лишения свободы, которое сама Таубер и другие молдавские оппозиционеры называют политическим, является незаконным, прокурор представил суду Кишинева выдуманную версию финансирования партии "Шор", заявил РИА Новости адвокат парламентария Сергей Морару.
"Я считаю, что это незаконный приговор, весь мир знает, как происходили события. Есть и выдуманная версия прокуроров, которая была представлена судьям. Учитывая результаты выборов, очевидно, что суд дал приоритет позиции прокурора, а не правде. Понадобится, чтобы прошло 4 или 8 лет, чтобы подтвердилось, что правда была иной", - заявил Морару.
Он уточнил, что у стороны защиты есть 10 дней, чтобы опротестовать решение суда Кишинева.
Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер ранее заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.