Защита Таубер назвала приговор незаконным
17:01 30.09.2025 (обновлено: 17:24 30.09.2025)
Защита Таубер назвала приговор незаконным
КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Приговор суда Кишинева молдавскому депутату Марине Таубер к 7,5 годам лишения свободы, которое сама Таубер и другие молдавские оппозиционеры называют политическим, является незаконным, прокурор представил суду Кишинева выдуманную версию финансирования партии "Шор", заявил РИА Новости адвокат парламентария Сергей Морару. Суд Кишинева во вторник приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы, сторона защиты оспорит это решение в Апелляционной палате. Сама Таубер на заседании суда не присутствовала. "Я считаю, что это незаконный приговор, весь мир знает, как происходили события. Есть и выдуманная версия прокуроров, которая была представлена судьям. Учитывая результаты выборов, очевидно, что суд дал приоритет позиции прокурора, а не правде. Понадобится, чтобы прошло 4 или 8 лет, чтобы подтвердилось, что правда была иной", - заявил Морару. Он уточнил, что у стороны защиты есть 10 дней, чтобы опротестовать решение суда Кишинева. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер ранее заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Приговор суда Кишинева молдавскому депутату Марине Таубер к 7,5 годам лишения свободы, которое сама Таубер и другие молдавские оппозиционеры называют политическим, является незаконным, прокурор представил суду Кишинева выдуманную версию финансирования партии "Шор", заявил РИА Новости адвокат парламентария Сергей Морару.
Суд Кишинева во вторник приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы, сторона защиты оспорит это решение в Апелляционной палате. Сама Таубер на заседании суда не присутствовала.
"Я считаю, что это незаконный приговор, весь мир знает, как происходили события. Есть и выдуманная версия прокуроров, которая была представлена судьям. Учитывая результаты выборов, очевидно, что суд дал приоритет позиции прокурора, а не правде. Понадобится, чтобы прошло 4 или 8 лет, чтобы подтвердилось, что правда была иной", - заявил Морару.
Он уточнил, что у стороны защиты есть 10 дней, чтобы опротестовать решение суда Кишинева.
Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер ранее заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
