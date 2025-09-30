https://ria.ru/20250930/tauber-2045446647.html

Адвокат Таубер не знает, где находится его подзащитная

Адвокат Таубер не знает, где находится его подзащитная - РИА Новости, 30.09.2025

Адвокат Таубер не знает, где находится его подзащитная

Сторона защиты не знает, где на данный момент находится молдавский депутат Марина Таубер, которую суд Кишинева во вторник приговорил к 7,5 годам лишения... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T16:30:00+03:00

2025-09-30T16:30:00+03:00

2025-09-30T16:59:00+03:00

марина таубер

молдавия

в мире

кишинев

илан шор

гагаузия

евгения гуцул

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941333888_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d8f12a23d8519143afc271f14a14de8.jpg

КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Сторона защиты не знает, где на данный момент находится молдавский депутат Марина Таубер, которую суд Кишинева во вторник приговорил к 7,5 годам лишения свободы, заявил журналистам после заседания адвокат Сергей Морару; дело, по которому суд принял такое решение, сама Таубер и другие молдавские оппозиционеры называют политическим. "Я не знаю (где находится Таубер - ред.). Меня это не интересует, не входит в мои обязанности ее локализация. Я общаюсь с Таубер о том, что касается ее невиновности. С момента оглашения приговора я с ней пока не общался. Она надеялась, что будет приговор в соответствии с реальностью, а не с тем, что выдумали прокуроры", - сказал Морару. Прокуроры антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Депутат была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер ранее заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Суд Кишинева во вторник приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы с отбиванием. Сама Таубер на заседании не присутствовала. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045020720.html

https://ria.ru/20250930/zaschita-2045445177.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

марина таубер, молдавия, в мире, кишинев, илан шор, гагаузия, евгения гуцул, московский комсомолец, sputnik молдова