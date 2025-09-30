В Молдавии приговорили к сроку оппозиционного политика Таубер

https://ria.ru/20250930/tauber-2045439735.html

КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Молдавского депутата от оппозиционного блока "Победа" Марину Таубер приговорили к 7,5 года тюрьмы по делу о финансировании партии "Шор", заявила судья Ольга Беженарь. "Суд Кишинева постановил признать Таубер Марину виновной, приговорить ее к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в пенитенциаре полузакрытого типа", — сказала она на заседании. Помимо этого суд постановил конфисковать более 200 миллионов леев, на пять лет запретил занимать государственные и общественные должности, а также финансово-бухгалтерские должности в партиях. "Не потому, что я нарушила закон, а потому что я не предала свой народ. Потому что я не боюсь говорить о том, что Молдова умирает под властью Санду и ее западных кураторов", — отметила депутат в комментарии РИА Новости. При этом сама Таубер на суде не присутствовала. Адвокат после оглашения приговора сообщил, что не знает о ее местонахождении. Защита оспорит приговор в апелляционной палате. До начала заседания политик заявила в видеообращении, что не надеется на справедливый приговор. В комментарии РИА Новости она назвала дело "шитым белыми нитками". "Это расправа над оппозицией, над блоком "Победа" и нашим лидером Иланом Мироновичем Шором. Нас преследуют не за поступки, а за то, что мы называем вещи своими именами, за то, что не молчим", — подчеркнула Таубер. Представители "Победы" ранее также неоднократно утверждали, что уголовное дело возбудили по указанию президента Майи Санду, чтобы запугать оппозиционеров. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Ее обвинили в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера "Победы". Таубер и другие представители оппозиции называют это дело политическим. Сама она ранее заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.

