СВР раскрыла, каких объектов коснется новая провокация Киева
12:00 30.09.2025
СВР раскрыла, каких объектов коснется новая провокация Киева
в мире
польша
киев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
россия
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Срежиссированная операция Киева будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, дабы усилить общественный резонанс, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ во вторник. По данным СВР, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. Сценарий новой провокации разработан Главным управлением разведки МО Украины совместно с польскими спецслужбами, отметили в СВР. "Не исключается, что срежиссированная операция будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, дабы усилить общественный резонанс", - говорится в сообщении.
польша
киев
россия
в мире, польша, киев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, россия
В мире, Польша, Киев, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Россия
СВР раскрыла, каких объектов коснется новая провокация Киева

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Срежиссированная операция Киева будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, дабы усилить общественный резонанс, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ во вторник.
По данным СВР, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. Сценарий новой провокации разработан Главным управлением разведки МО Украины совместно с польскими спецслужбами, отметили в СВР.
"Не исключается, что срежиссированная операция будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, дабы усилить общественный резонанс", - говорится в сообщении.
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
СВР раскрыла, с кем Киев разработал сценарий новой провокации
Вчера, 11:54
 
В миреПольшаКиевСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОРоссия
 
 
