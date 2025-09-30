https://ria.ru/20250930/svr-2045327770.html

СВР раскрыла, с кем Киев разработал сценарий новой провокации

СВР раскрыла, с кем Киев разработал сценарий новой провокации

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931389951_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_791133d638b13cd3072b147be2789780.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сценарий новой провокации Киева против России разработан главным управлением разведки минобороны Украины совместно с польскими спецслужбами, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. По информации спецслужбы, украинские власти готовят новую резонансную провокацию, в ходе которой в Польшу будет заброшена диверсионно-разведывательная группа, якобы состоящая из военнослужащих спецподразделений РФ и Белоруссии "Сценарий провокации разработан главным управлением разведки МО Украины совместно с польскими спецслужбами", - говорится в сообщении.

