СВР раскрыла, с кем Киев разработал сценарий новой провокации
СВР раскрыла, с кем Киев разработал сценарий новой провокации
в мире
россия
украина
киев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сценарий новой провокации Киева против России разработан главным управлением разведки минобороны Украины совместно с польскими спецслужбами, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. По информации спецслужбы, украинские власти готовят новую резонансную провокацию, в ходе которой в Польшу будет заброшена диверсионно-разведывательная группа, якобы состоящая из военнослужащих спецподразделений РФ и Белоруссии "Сценарий провокации разработан главным управлением разведки МО Украины совместно с польскими спецслужбами", - говорится в сообщении.
