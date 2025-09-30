Рейтинг@Mail.ru
СВР раскрыла, с кем Киев разработал сценарий новой провокации
11:54 30.09.2025
СВР раскрыла, с кем Киев разработал сценарий новой провокации
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сценарий новой провокации Киева против России разработан главным управлением разведки минобороны Украины совместно с польскими спецслужбами, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. По информации спецслужбы, украинские власти готовят новую резонансную провокацию, в ходе которой в Польшу будет заброшена диверсионно-разведывательная группа, якобы состоящая из военнослужащих спецподразделений РФ и Белоруссии "Сценарий провокации разработан главным управлением разведки МО Украины совместно с польскими спецслужбами", - говорится в сообщении.
СВР раскрыла, с кем Киев разработал сценарий новой провокации

Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сценарий новой провокации Киева против России разработан главным управлением разведки минобороны Украины совместно с польскими спецслужбами, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
По информации спецслужбы, украинские власти готовят новую резонансную провокацию, в ходе которой в Польшу будет заброшена диверсионно-разведывательная группа, якобы состоящая из военнослужащих спецподразделений РФ и Белоруссии
"Сценарий провокации разработан главным управлением разведки МО Украины совместно с польскими спецслужбами", - говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Режим Зеленского разжигает большую войну, заявили в СВР
Вчера, 11:52
 
