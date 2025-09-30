Рейтинг@Mail.ru
Режим Зеленского разжигает большую войну, заявили в СВР - РИА Новости, 30.09.2025
11:52 30.09.2025
Режим Зеленского разжигает большую войну, заявили в СВР
Поражение Украины неотвратимо, режим Владимира Зеленского, осознавая это, пытается разжигать "большую войну", заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РИА Новости, 30.09.2025
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Поражение Украины неотвратимо, режим Владимира Зеленского, осознавая это, пытается разжигать "большую войну", заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. По данным СВР, Киев готовит новую провокацию. На территорию Польши планируется забросить ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподразделелений России и Белоруссии, чтобы спровоцировать страны Европы на желательно военный "ответ" РФ. "Перед лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания "большой войны", - говорится в сообщении пресс-бюро.
в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Поражение Украины неотвратимо, режим Владимира Зеленского, осознавая это, пытается разжигать "большую войну", заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По данным СВР, Киев готовит новую провокацию. На территорию Польши планируется забросить ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподразделелений России и Белоруссии, чтобы спровоцировать страны Европы на желательно военный "ответ" РФ.
"Перед лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания "большой войны", - говорится в сообщении пресс-бюро.
