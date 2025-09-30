https://ria.ru/20250930/svr-2045327472.html
Режим Зеленского разжигает большую войну, заявили в СВР
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Поражение Украины неотвратимо, режим Владимира Зеленского, осознавая это, пытается разжигать "большую войну", заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. По данным СВР, Киев готовит новую провокацию. На территорию Польши планируется забросить ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподразделелений России и Белоруссии, чтобы спровоцировать страны Европы на желательно военный "ответ" РФ. "Перед лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания "большой войны", - говорится в сообщении пресс-бюро.
