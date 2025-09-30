https://ria.ru/20250930/svr-2045326308.html
СВР узнала о целях провокации, которую готовит Киев
СВР узнала о целях провокации, которую готовит Киев - РИА Новости, 30.09.2025
СВР узнала о целях провокации, которую готовит Киев
Киевский режим своей очередной провокацией хочет побудить Европу к максимально жёсткому, желательно военному ответу РФ, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киевский режим своей очередной провокацией хочет побудить Европу к максимально жёсткому, желательно военному ответу РФ, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. По данным СВР, Киев готовит новую провокацию. На территорию Польши планируется забросить ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподразделелений России и Белоруссии. "В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному ответу России", - говорится в сообщении пресс-бюро.
СВР узнала о целях провокации, которую готовит Киев
СВР: Киев планирует новой провокацией побудить НАТО к жестокому ответу России