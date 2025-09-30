Рейтинг@Mail.ru
СВР узнала о целях провокации, которую готовит Киев - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 30.09.2025 (обновлено: 11:47 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/svr-2045326308.html
СВР узнала о целях провокации, которую готовит Киев
СВР узнала о целях провокации, которую готовит Киев - РИА Новости, 30.09.2025
СВР узнала о целях провокации, которую готовит Киев
Киевский режим своей очередной провокацией хочет побудить Европу к максимально жёсткому, желательно военному ответу РФ, заявили в пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T11:43:00+03:00
2025-09-30T11:47:00+03:00
киев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
европа
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киевский режим своей очередной провокацией хочет побудить Европу к максимально жёсткому, желательно военному ответу РФ, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. По данным СВР, Киев готовит новую провокацию. На территорию Польши планируется забросить ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподразделелений России и Белоруссии. "В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному ответу России", - говорится в сообщении пресс-бюро.
https://ria.ru/20250930/svr-2045326642.html
киев
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_365:0:3048:2012_1920x0_80_0_0_9e67ab8a88c771748f58a4398bbcf399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), европа, россия, в мире
Киев, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Европа, Россия, В мире
СВР узнала о целях провокации, которую готовит Киев

СВР: Киев планирует новой провокацией побудить НАТО к жестокому ответу России

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киевский режим своей очередной провокацией хочет побудить Европу к максимально жёсткому, желательно военному ответу РФ, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По данным СВР, Киев готовит новую провокацию. На территорию Польши планируется забросить ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподразделелений России и Белоруссии.
"В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному ответу России", - говорится в сообщении пресс-бюро.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
СВР раскрыла, вокруг чего развернется интрига новой провокации Киева
Вчера, 11:46
 
КиевСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕвропаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала