СВР: провокация Киева позволит Польше выступить с обвинением против России - РИА Новости, 30.09.2025
11:41 30.09.2025 (обновлено: 11:54 30.09.2025)
СВР: провокация Киева позволит Польше выступить с обвинением против России
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киев планирует, что после "нейтрализации" ДРГ польскими силовиками ее члены будут изобличать РФ и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки. По данным СВР, Киев готовит новую провокацию. На территорию Польши планируется забросить ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподразделелений России и Белоруссии. "Предполагается, что после "выявления и нейтрализации" ДРГ польскими силовиками члены группы выступят перед СМИ и дадут признательные показания, изобличающие Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киев планирует, что после "нейтрализации" ДРГ польскими силовиками ее члены будут изобличать РФ и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.
По данным СВР, Киев готовит новую провокацию. На территорию Польши планируется забросить ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподразделелений России и Белоруссии.
"Предполагается, что после "выявления и нейтрализации" ДРГ польскими силовиками члены группы выступят перед СМИ и дадут признательные показания, изобличающие Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше", - говорится в сообщении.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
