СВР: провокация Киева позволит Польше выступить с обвинением против России
СВР: провокация Киева позволит Польше выступить с обвинением против России - РИА Новости, 30.09.2025
СВР: провокация Киева позволит Польше выступить с обвинением против России
Киев планирует, что после "нейтрализации" ДРГ польскими силовиками ее члены будут изобличать РФ и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше,...
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киев планирует, что после "нейтрализации" ДРГ польскими силовиками ее члены будут изобличать РФ и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки. По данным СВР, Киев готовит новую провокацию. На территорию Польши планируется забросить ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподразделелений России и Белоруссии. "Предполагается, что после "выявления и нейтрализации" ДРГ польскими силовиками члены группы выступят перед СМИ и дадут признательные показания, изобличающие Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше", - говорится в сообщении.
СВР: провокация Киева позволит Польше выступить с обвинением против России
СВР: после провокации Киева Польша обвинит Россию в попытках дестабилизации