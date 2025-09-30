https://ria.ru/20250930/svr-2045325539.html

СВР: провокация Киева позволит Польше выступить с обвинением против России

СВР: провокация Киева позволит Польше выступить с обвинением против России - РИА Новости, 30.09.2025

СВР: провокация Киева позволит Польше выступить с обвинением против России

Киев планирует, что после "нейтрализации" ДРГ польскими силовиками ее члены будут изобличать РФ и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киев планирует, что после "нейтрализации" ДРГ польскими силовиками ее члены будут изобличать РФ и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки. По данным СВР, Киев готовит новую провокацию. На территорию Польши планируется забросить ДРГ, якобы состоящую из военнослужащих спецподразделелений России и Белоруссии. "Предполагается, что после "выявления и нейтрализации" ДРГ польскими силовиками члены группы выступят перед СМИ и дадут признательные показания, изобличающие Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше", - говорится в сообщении.

