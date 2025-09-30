Рейтинг@Mail.ru
Брянская таможня направила бойцам СВО тепловизионный прицел - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
18:02 30.09.2025 (обновлено: 18:03 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/svo-2045475336.html
Брянская таможня направила бойцам СВО тепловизионный прицел
Брянская таможня направила бойцам СВО тепловизионный прицел - РИА Новости, 30.09.2025
Брянская таможня направила бойцам СВО тепловизионный прицел
Брянская таможня направила бойцам спецоперации, служащим в подразделении ПВО, тепловизионный прицел и металл для бронирования военной техники, сообщила... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T18:02:00+03:00
2025-09-30T18:03:00+03:00
надежные люди
донбасс
брянская область
сергей санакоев
артемовск (донецкая область)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045452572_1:0:1023:575_1920x0_80_0_0_a891b10c2a16886d71d5e4c6e21e2b26.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Брянская таможня направила бойцам спецоперации, служащим в подразделении ПВО, тепловизионный прицел и металл для бронирования военной техники, сообщила пресс-служба ведомства. "Сотрудники Брянской таможни на добровольно собранные средства приобрели подразделению противовоздушной обороны, охраняющему небо над Брянской областью, 1,5 тонны листового металла для защиты и бронирования военной техники, а также тепловизионный прицел для выполнения поставленных задач", – говорится в сообщении. Как отмечается, сотрудники ведомства также направили гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса. Для жителей Артемовска, Красного Лимана и Покровского района, размещенных во временных пунктах, таможенники собрали продукты, одежду, детское питание, игрушки и канцелярские принадлежности. Ветераны службы приобрели средства гигиены, бытовую химию, одежду и постельное белье. "Это вторая гуманитарная партия в этом месяце, собранная для жителей Донбасса нашими сотрудниками. Благодарю коллектив и ветеранов службы за неравнодушие. Такие акции не только помогают жителям новых регионов в трудные времена, но и подчеркивают сплоченность людей в условиях современных вызовов", – сказал начальник Брянской таможни Сергей Санакоев, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20250929/serikov-2045185284.html
https://ria.ru/20250926/set-2044590909.html
донбасс
брянская область
артемовск (донецкая область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045452572_129:0:896:575_1920x0_80_0_0_4ec0f1e1ce49f45934a1b2c47bcc0773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, брянская область, сергей санакоев, артемовск (донецкая область)
Надежные люди, Донбасс, Брянская область, Сергей Санакоев, Артемовск (Донецкая область)
Брянская таможня направила бойцам СВО тепловизионный прицел

Брянская таможня направила тепловизионный прицел и металл для военной техники

© Фото : пресс-служба Брянской таможниПогрузка гуманитарной помощи от брянских таможенников для бойцов спецоперации
Погрузка гуманитарной помощи от брянских таможенников для бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : пресс-служба Брянской таможни
Погрузка гуманитарной помощи от брянских таможенников для бойцов спецоперации
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Брянская таможня направила бойцам спецоперации, служащим в подразделении ПВО, тепловизионный прицел и металл для бронирования военной техники, сообщила пресс-служба ведомства.
"Сотрудники Брянской таможни на добровольно собранные средства приобрели подразделению противовоздушной обороны, охраняющему небо над Брянской областью, 1,5 тонны листового металла для защиты и бронирования военной техники, а также тепловизионный прицел для выполнения поставленных задач", – говорится в сообщении.
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Липецкие власти передадут в зону СВО крупную партию эвакуационных носилок
29 сентября, 17:20
Как отмечается, сотрудники ведомства также направили гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса. Для жителей Артемовска, Красного Лимана и Покровского района, размещенных во временных пунктах, таможенники собрали продукты, одежду, детское питание, игрушки и канцелярские принадлежности. Ветераны службы приобрели средства гигиены, бытовую химию, одежду и постельное белье.
"Это вторая гуманитарная партия в этом месяце, собранная для жителей Донбасса нашими сотрудниками. Благодарю коллектив и ветеранов службы за неравнодушие. Такие акции не только помогают жителям новых регионов в трудные времена, но и подчеркивают сплоченность людей в условиях современных вызовов", – сказал начальник Брянской таможни Сергей Санакоев, слова которого приводит пресс-служба.
Маскировочную сеть высотой с 10-этажный дом сплели магаданские волонтеры - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Магаданские волонтеры сплели маскировочную сеть высотой с 10-этажный дом
26 сентября, 15:12
 
Надежные людиДонбассБрянская областьСергей СанакоевАртемовск (Донецкая область)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала