Брянская таможня направила бойцам СВО тепловизионный прицел

https://ria.ru/20250930/svo-2045475336.html
2025-09-30T18:02:00+03:00
2025-09-30T18:02:00+03:00
2025-09-30T18:03:00+03:00
донбасс
брянская область
сергей санакоев
артемовск (донецкая область)
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Брянская таможня направила бойцам спецоперации, служащим в подразделении ПВО, тепловизионный прицел и металл для бронирования военной техники, сообщила пресс-служба ведомства. "Сотрудники Брянской таможни на добровольно собранные средства приобрели подразделению противовоздушной обороны, охраняющему небо над Брянской областью, 1,5 тонны листового металла для защиты и бронирования военной техники, а также тепловизионный прицел для выполнения поставленных задач", – говорится в сообщении. Как отмечается, сотрудники ведомства также направили гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса. Для жителей Артемовска, Красного Лимана и Покровского района, размещенных во временных пунктах, таможенники собрали продукты, одежду, детское питание, игрушки и канцелярские принадлежности. Ветераны службы приобрели средства гигиены, бытовую химию, одежду и постельное белье. "Это вторая гуманитарная партия в этом месяце, собранная для жителей Донбасса нашими сотрудниками. Благодарю коллектив и ветеранов службы за неравнодушие. Такие акции не только помогают жителям новых регионов в трудные времена, но и подчеркивают сплоченность людей в условиях современных вызовов", – сказал начальник Брянской таможни Сергей Санакоев, слова которого приводит пресс-служба.
