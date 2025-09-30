https://ria.ru/20250930/svo-2045343247.html

У Киева на фронте бравады нет, заявил Песков

У Киева на фронте бравады нет, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2025

У Киева на фронте бравады нет, заявил Песков

Бравады со стороны киевского режима на линии фронта нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бравады со стороны киевского режима на линии фронта нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина якобы хочет закончить конфликт в 2025 году. "Ситуация на линии фронтов совсем иная. Там бравады нет со стороны киевского режима", - сказал он журналистам, комментируя заявления Сибиги. Ранее в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что динамики в вопросе возможности возобновления переговоров между делегациями РФ и Украины нет, и не по вине России. Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн. Как отмечал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть это предложение. Однако в сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров. Пассивную позицию Украины пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял возможной попыткой Киева продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что Украина может воевать. При этом представитель Кремля подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.

