Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
2025-09-30T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
рубежное
донецкая народная республика
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Российская группировка "Центр" заняла более выгодные позиции и нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и одного полка, противник потерял до 540 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства. Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Белицкое, Анновка, Рубежное и Гришино в Донецкой Народной Республике. "Потери украинских вооруженных формирований составили до 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и самоходная артиллерийская установка", - добавили в МО РФ.
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
