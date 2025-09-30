https://ria.ru/20250930/svo-2045333780.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Варачино, Новая Сечь, Кондратовка и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Бочково Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. "ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
