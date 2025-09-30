Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжили продвижение на Константиновском направлении - РИА Новости, 30.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:32 30.09.2025 (обновлено: 09:48 30.09.2025)
ВС России продолжили продвижение на Константиновском направлении
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск прижали ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу, продвигаясь на константиновском направлении Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Что касается константиновского направления, также мы видим, что наши подразделения продвигались и, по сути, прижали противника к Клебан-Быкскому водохранилищу. Мы видим, что там все (проходит – ред.) в тяжелых условиях, но наши бойцы все равно продвигаются вперед, и противник пытался вырваться из этой неудобной для них позиции, но наши бойцы продолжают перемалывать врага", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
донецкая народная республика
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин
Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск прижали ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу, продвигаясь на константиновском направлении Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Что касается константиновского направления, также мы видим, что наши подразделения продвигались и, по сути, прижали противника к Клебан-Быкскому водохранилищу. Мы видим, что там все (проходит – ред.) в тяжелых условиях, но наши бойцы все равно продвигаются вперед, и противник пытался вырваться из этой неудобной для них позиции, но наши бойцы продолжают перемалывать врага", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
