ВС России продолжили продвижение на Константиновском направлении

ВС России продолжили продвижение на Константиновском направлении - РИА Новости, 30.09.2025

ВС России продолжили продвижение на Константиновском направлении

Подразделения российских войск прижали ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу, продвигаясь на константиновском направлении Донецкой Народной Республики, сообщил... РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск прижали ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу, продвигаясь на константиновском направлении Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Что касается константиновского направления, также мы видим, что наши подразделения продвигались и, по сути, прижали противника к Клебан-Быкскому водохранилищу. Мы видим, что там все (проходит – ред.) в тяжелых условиях, но наши бойцы все равно продвигаются вперед, и противник пытался вырваться из этой неудобной для них позиции, но наши бойцы продолжают перемалывать врага", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

донецкая народная республика

