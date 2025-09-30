https://ria.ru/20250930/svo-2045297292.html
ВС России продолжили продвижение на Константиновском направлении
ВС России продолжили продвижение на Константиновском направлении - РИА Новости, 30.09.2025
ВС России продолжили продвижение на Константиновском направлении
Подразделения российских войск прижали ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу, продвигаясь на константиновском направлении Донецкой Народной Республики, сообщил... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T09:32:00+03:00
2025-09-30T09:32:00+03:00
2025-09-30T09:48:00+03:00
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044267079_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_4bef33dd4113a7843cd06af9d7140273.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск прижали ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу, продвигаясь на константиновском направлении Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Что касается константиновского направления, также мы видим, что наши подразделения продвигались и, по сути, прижали противника к Клебан-Быкскому водохранилищу. Мы видим, что там все (проходит – ред.) в тяжелых условиях, но наши бойцы все равно продвигаются вперед, и противник пытался вырваться из этой неудобной для них позиции, но наши бойцы продолжают перемалывать врага", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044267079_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1691db8c6ec8db69cf139b57baceb1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин
Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
ВС России продолжили продвижение на Константиновском направлении
ВС РФ прижали ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу в ДНР