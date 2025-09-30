https://ria.ru/20250930/svo-2045288160.html

Бойцы "Юга" уничтожили машину "Сенатор" ВСУ

2025-09-30T08:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_620a678f3e3dd1ebe066ad69c0a8c8b7.jpg

ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили машину "Сенатор" и LF-240 ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Продолжая активные боевые действия операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили канадскую боевую бронированную машину (ББМ) "Сенатор" с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. Противник совершал ротацию на бронеавтомобиле, был замечен и уничтожен первым попаданием FPV-дрона. После попадания дополнительную детонацию вызвал топливный бак", - говорится в сообщении ведомства. В Минобороны добавили, что операторы FPV-дронов в небе тараном уничтожили вражеский БПЛА LF-240.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

