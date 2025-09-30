Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Юга" уничтожили машину "Сенатор" ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:02 30.09.2025
Бойцы "Юга" уничтожили машину "Сенатор" ВСУ
Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили машину "Сенатор" и LF-240 ВСУ на краматорско-дружковском РИА Новости, 30.09.2025
ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили машину "Сенатор" и LF-240 ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Продолжая активные боевые действия операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили канадскую боевую бронированную машину (ББМ) "Сенатор" с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. Противник совершал ротацию на бронеавтомобиле, был замечен и уничтожен первым попаданием FPV-дрона. После попадания дополнительную детонацию вызвал топливный бак", - говорится в сообщении ведомства. В Минобороны добавили, что операторы FPV-дронов в небе тараном уничтожили вражеский БПЛА LF-240.
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили машину "Сенатор" и LF-240 ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Продолжая активные боевые действия операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили канадскую боевую бронированную машину (ББМ) "Сенатор" с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. Противник совершал ротацию на бронеавтомобиле, был замечен и уничтожен первым попаданием FPV-дрона. После попадания дополнительную детонацию вызвал топливный бак", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны добавили, что операторы FPV-дронов в небе тараном уничтожили вражеский БПЛА LF-240.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
