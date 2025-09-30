https://ria.ru/20250930/sudya-2045341035.html

Арест компаньона судьи Момотова продлится два месяца

КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Предпринимателя Андрея Марченко - ответчика по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова - арестовали на 2 месяца 20 сентября, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Кубани. "Двадцатого сентября, на два месяца", - сообщили агентству в пресс-службе. Октябрьский суд Краснодара арестовал предпринимателя Андрея Марченко по делу о мошенничестве - по части 4 статьи 159 УК РФ, рассказал РИА Новости адвокат Иван Дворовенко. Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.

