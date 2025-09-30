Рейтинг@Mail.ru
Судьбы Приднестровья и Абхазии во многом схожи, заявил глава ПМР
10:29 30.09.2025
Судьбы Приднестровья и Абхазии во многом схожи, заявил глава ПМР
Судьбы Приднестровья и Абхазии во многом схожи, заявил глава ПМР - РИА Новости, 30.09.2025
Судьбы Приднестровья и Абхазии во многом схожи, заявил глава ПМР
Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский направил президенту Абхазии Бадре Гунбе поздравление по случаю Дня Победы и Независимости РИА Новости, 30.09.2025
в мире
абхазия
молдавия
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
бадра гунба
ТИРАСПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский направил президенту Абхазии Бадре Гунбе поздравление по случаю Дня Победы и Независимости Республики, отметив схожие судьбы двух республик, сообщила пресс-служба главы ПМР. "От имени Приднестровской Молдавской Республики поздравляю Вас и весь братский абхазский народ с Днем Победы и Независимости Республики Абхазия. Судьбы наших государств во многом схожи. Пережив тяжелые последствия распада Советского Союза и агрессию националистических сил, стремившихся лишить нас языка, культуры и права жить на родной земле, мы сплотились, выдержали суровые испытания и одержали победу", - говорится в поздравлении. Отмечается, что за прошедшие годы Республика Абхазия уверенно утвердила свой государственный статус, последовательно укрепляя экономику, правовые институты и международные связи. "Приднестровье высоко ценит устойчивое и плодотворное сотрудничество с Абхазией, основанное на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов. Уверен, что наши страны и впредь будут активно взаимодействовать, укрепляя двусторонние связи во благо наших народов", - подчеркнул Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
абхазия
молдавия
приднестровская молдавская республика
в мире, абхазия, молдавия, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, бадра гунба
В мире, Абхазия, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский, Бадра Гунба
Судьбы Приднестровья и Абхазии во многом схожи, заявил глава ПМР

Глава ПМР Красносельский поздравил президента Абхазии Гунбе с Днем Независимости

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский направил президенту Абхазии Бадре Гунбе поздравление по случаю Дня Победы и Независимости Республики, отметив схожие судьбы двух республик, сообщила пресс-служба главы ПМР.
"От имени Приднестровской Молдавской Республики поздравляю Вас и весь братский абхазский народ с Днем Победы и Независимости Республики Абхазия. Судьбы наших государств во многом схожи. Пережив тяжелые последствия распада Советского Союза и агрессию националистических сил, стремившихся лишить нас языка, культуры и права жить на родной земле, мы сплотились, выдержали суровые испытания и одержали победу", - говорится в поздравлении.
Отмечается, что за прошедшие годы Республика Абхазия уверенно утвердила свой государственный статус, последовательно укрепляя экономику, правовые институты и международные связи.
"Приднестровье высоко ценит устойчивое и плодотворное сотрудничество с Абхазией, основанное на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов. Уверен, что наши страны и впредь будут активно взаимодействовать, укрепляя двусторонние связи во благо наших народов", - подчеркнул Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
В миреАбхазияМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим КрасносельскийБадра Гунба
 
 
