https://ria.ru/20250930/sudba-2045308200.html

Судьбы Приднестровья и Абхазии во многом схожи, заявил глава ПМР

Судьбы Приднестровья и Абхазии во многом схожи, заявил глава ПМР - РИА Новости, 30.09.2025

Судьбы Приднестровья и Абхазии во многом схожи, заявил глава ПМР

Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский направил президенту Абхазии Бадре Гунбе поздравление по случаю Дня Победы и Независимости РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T10:29:00+03:00

2025-09-30T10:29:00+03:00

2025-09-30T10:29:00+03:00

в мире

абхазия

молдавия

приднестровская молдавская республика

вадим красносельский

бадра гунба

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151923/62/1519236218_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_0595cec10482b8e25c50a68974a921ad.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский направил президенту Абхазии Бадре Гунбе поздравление по случаю Дня Победы и Независимости Республики, отметив схожие судьбы двух республик, сообщила пресс-служба главы ПМР. "От имени Приднестровской Молдавской Республики поздравляю Вас и весь братский абхазский народ с Днем Победы и Независимости Республики Абхазия. Судьбы наших государств во многом схожи. Пережив тяжелые последствия распада Советского Союза и агрессию националистических сил, стремившихся лишить нас языка, культуры и права жить на родной земле, мы сплотились, выдержали суровые испытания и одержали победу", - говорится в поздравлении. Отмечается, что за прошедшие годы Республика Абхазия уверенно утвердила свой государственный статус, последовательно укрепляя экономику, правовые институты и международные связи. "Приднестровье высоко ценит устойчивое и плодотворное сотрудничество с Абхазией, основанное на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов. Уверен, что наши страны и впредь будут активно взаимодействовать, укрепляя двусторонние связи во благо наших народов", - подчеркнул Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250928/pridnestrove-2044988818.html

https://ria.ru/20250925/pridnestrove-2044249052.html

абхазия

молдавия

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, абхазия, молдавия, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, бадра гунба