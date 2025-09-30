Рейтинг@Mail.ru
Суд обязал мэрию Ярославля предоставить жилье пострадавшим от взрыва газа
22:38 30.09.2025
Суд обязал мэрию Ярославля предоставить жилье пострадавшим от взрыва газа
2025-09-30T22:38:00+03:00
2025-09-30T22:38:00+03:00
жилье
ярославль
россия
ярославская область
ярославский областной суд
происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Суд в Ярославле выяснил, что ряд семей из поврежденной взрывом газа пять лет назад многоэтажки еще не получили жилье взамен утраченного, и обязал мэрию предоставить им квартиры в течение года, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда. Согласно сообщению, во вторник судебная коллегия по административным делам Ярославского областного суда в апелляционном порядке проверила законность и обоснованность решения Дзержинского районного суда Ярославля от 11 апреля 2025 года по вопросу расселения многоквартирного дома на улице Батова. Судом было установлено, что 21 августа 2020 года произошел взрыв бытового газа в десятиэтажном 120-квартирном жилом доме 1992 года постройки. В настоящее время дом находится в аварийном состоянии, является непригодным для проживания граждан, подлежит демонтажу. Из резервного фонда правительства РФ бюджету Ярославской области были выделены денежные средства на предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых были утрачены в результате чрезвычайной ситуации. Благодаря этому жильцы 110 квартир получили выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. "Жители 10 квартир по разным причинам не воспользовались правом на получение единовременной выплаты, остаток неизрасходованных денежных средств был возвращен в федеральный бюджет. До настоящего времени жилое помещение им взамен разрушенного не предоставлено, компенсация за поврежденное жилое помещение не выплачена", - говорится в сообщении. Суд пришел к выводу, что мэрия Ярославля не приняла должных мер по расселению многоквартирного дома. В настоящее время в нем сохраняется право частной собственности граждан на жилые помещения, что приводит к невозможности решения вопроса о его сносе и организации надлежащего благоустройства территории. В нормативно-правовых актах не прописана процедура расселения собственников и нанимателей оставшихся десяти квартир поврежденного дома. "На мэрию города Ярославля возложена обязанность в течение одного года… произвести изъятие для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом и жилых помещений, находящихся в собственности жителей… с выплатой им возмещения или предоставлением иного жилья", - сообщает пресс-служба.
ярославль
россия
ярославская область
жилье, ярославль, россия, ярославская область, ярославский областной суд, происшествия
Жилье, Ярославль, Россия, Ярославская область, Ярославский областной суд, Происшествия
Фото очевидца на месте взрыва газа в жилом 10-этажном доме в Ярославле
Фото очевидца на месте взрыва газа в жилом 10-этажном доме в Ярославле. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Суд в Ярославле выяснил, что ряд семей из поврежденной взрывом газа пять лет назад многоэтажки еще не получили жилье взамен утраченного, и обязал мэрию предоставить им квартиры в течение года, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.
Согласно сообщению, во вторник судебная коллегия по административным делам Ярославского областного суда в апелляционном порядке проверила законность и обоснованность решения Дзержинского районного суда Ярославля от 11 апреля 2025 года по вопросу расселения многоквартирного дома на улице Батова.
Судом было установлено, что 21 августа 2020 года произошел взрыв бытового газа в десятиэтажном 120-квартирном жилом доме 1992 года постройки. В настоящее время дом находится в аварийном состоянии, является непригодным для проживания граждан, подлежит демонтажу.
Из резервного фонда правительства РФ бюджету Ярославской области были выделены денежные средства на предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых были утрачены в результате чрезвычайной ситуации. Благодаря этому жильцы 110 квартир получили выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.
"Жители 10 квартир по разным причинам не воспользовались правом на получение единовременной выплаты, остаток неизрасходованных денежных средств был возвращен в федеральный бюджет. До настоящего времени жилое помещение им взамен разрушенного не предоставлено, компенсация за поврежденное жилое помещение не выплачена", - говорится в сообщении.
Суд пришел к выводу, что мэрия Ярославля не приняла должных мер по расселению многоквартирного дома. В настоящее время в нем сохраняется право частной собственности граждан на жилые помещения, что приводит к невозможности решения вопроса о его сносе и организации надлежащего благоустройства территории. В нормативно-правовых актах не прописана процедура расселения собственников и нанимателей оставшихся десяти квартир поврежденного дома.
"На мэрию города Ярославля возложена обязанность в течение одного года… произвести изъятие для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом и жилых помещений, находящихся в собственности жителей… с выплатой им возмещения или предоставлением иного жилья", - сообщает пресс-служба.
ЖильеЯрославльРоссияЯрославская областьЯрославский областной судПроисшествия
 
 
