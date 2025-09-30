Рейтинг@Mail.ru
Cуд арестовал семь сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии - РИА Новости, 30.09.2025
22:30 30.09.2025 (обновлено: 23:05 30.09.2025)
Cуд арестовал семь сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии
ПЯТИГОРСК, 30 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд арестовал на два месяца семерых сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. "В Ленинский районный суд г. Владикавказа поступило ходатайство СК РФ об избрании меры пресечения в отношении начальника управления, заместителей начальника и иных сотрудников Росгвардии по РСО-Алания. Судом избраны следующие меры пресечения: Голота В.И., Дзгоев Ю.О., Цгоев Ю.Э. Тавасиев А.А. - заключение под стражу сроком на один месяц 30 суток до 28.11.2025. Цаболов С. Р., Черчесов Т. В., Кокаев А. Р. – домашний арест сроком на один месяц 30 суток до 28.11.2025", – сообщили корреспонденту РИА Новости. В пресс-службе уточнили, что арестованных сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291 п.1 УК РФ (пособничество в даче взятки). Во вторник вечером сообщалось, что суд заключил под стражу руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоту на месяц и 30 дней. В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что с главой управления Росгвардии по Северной Осетии Валерием Голотой проводятся следственные действия. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что должностные лица управления по Северной Осетии - Алании задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. В ведомстве также отметили, что в Росгвардии придерживаются жесткой позиции в отношении лиц, допустивших коррупционные проявления.
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
ПЯТИГОРСК, 30 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд арестовал на два месяца семерых сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"В Ленинский районный суд г. Владикавказа поступило ходатайство СК РФ об избрании меры пресечения в отношении начальника управления, заместителей начальника и иных сотрудников Росгвардии по РСО-Алания. Судом избраны следующие меры пресечения: Голота В.И., Дзгоев Ю.О., Цгоев Ю.Э. Тавасиев А.А. - заключение под стражу сроком на один месяц 30 суток до 28.11.2025. Цаболов С. Р., Черчесов Т. В., Кокаев А. Р. – домашний арест сроком на один месяц 30 суток до 28.11.2025", – сообщили корреспонденту РИА Новости.
В пресс-службе уточнили, что арестованных сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291 п.1 УК РФ (пособничество в даче взятки).
Во вторник вечером сообщалось, что суд заключил под стражу руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоту на месяц и 30 дней.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что с главой управления Росгвардии по Северной Осетии Валерием Голотой проводятся следственные действия. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что должностные лица управления по Северной Осетии - Алании задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. В ведомстве также отметили, что в Росгвардии придерживаются жесткой позиции в отношении лиц, допустивших коррупционные проявления.
