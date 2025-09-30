Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР осудили мужчину, совершившего диверсию на железной дороге - РИА Новости, 30.09.2025
20:57 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/sud-2045510720.html
В ЛНР осудили мужчину, совершившего диверсию на железной дороге
В ЛНР осудили мужчину, совершившего диверсию на железной дороге - РИА Новости, 30.09.2025
В ЛНР осудили мужчину, совершившего диверсию на железной дороге
Совершившего диверсию на железной дороге в ЛНР двадцатилетнего мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима, заявила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T20:57:00+03:00
2025-09-30T20:57:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
ЛУГАНСК, 30 сен – РИА Новости. Совершившего диверсию на железной дороге в ЛНР двадцатилетнего мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима, заявила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. Уголовное дело возбуждено и расследовалось региональным управлением ФСБ России по ЛНР. "Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего Валерия Рыжкова, который на момент совершения преступления являлся гражданином Украины. Рыжков признан виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж) и части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия)", - сообщила Усачева. Суд установил, что Рыжков по заданию службы безопасности Украины в период с мая 2022 года по январь 2023 года собирал сведения о местах дислокации и количестве военнослужащих ВС РФ на территории Новоайдарского района, которые передавал через мессенджеры Telegram и Whatsapp представителю СБУ. "Кроме того, Рыжков 15 июля 2022 года по заданию представителя СБУ, находясь на железнодорожном переезде 913-го километра участка главного железнодорожного пути между станциями "Старобельск" и "Новый Айдар" в районе села Денежниково Новоайдарского района ЛНР, повредил релейный шкаф, в связи с чем возникла неисправность ложной занятости рельсов дорожным составом", - сообщила Усачева. Также Рыжков 2 августа 2022 года на 917-м километре главного железнодорожного пути между станциями "Старобельск" и "Новый Айдар" в районе поселка Марс Новоайдарского района ЛНР расстыковал рельсы. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Рыжкова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - пояснила представитель прокуратуры.
В ЛНР осудили мужчину, совершившего диверсию на железной дороге

Совершившего диверсию на железной дороге в ЛНР мужчину осудили на 14 лет

ЛУГАНСК, 30 сен – РИА Новости. Совершившего диверсию на железной дороге в ЛНР двадцатилетнего мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима, заявила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.
Уголовное дело возбуждено и расследовалось региональным управлением ФСБ России по ЛНР.
"Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего Валерия Рыжкова, который на момент совершения преступления являлся гражданином Украины. Рыжков признан виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж) и части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия)", - сообщила Усачева.
Суд установил, что Рыжков по заданию службы безопасности Украины в период с мая 2022 года по январь 2023 года собирал сведения о местах дислокации и количестве военнослужащих ВС РФ на территории Новоайдарского района, которые передавал через мессенджеры Telegram и Whatsapp представителю СБУ.
"Кроме того, Рыжков 15 июля 2022 года по заданию представителя СБУ, находясь на железнодорожном переезде 913-го километра участка главного железнодорожного пути между станциями "Старобельск" и "Новый Айдар" в районе села Денежниково Новоайдарского района ЛНР, повредил релейный шкаф, в связи с чем возникла неисправность ложной занятости рельсов дорожным составом", - сообщила Усачева.
Также Рыжков 2 августа 2022 года на 917-м километре главного железнодорожного пути между станциями "Старобельск" и "Новый Айдар" в районе поселка Марс Новоайдарского района ЛНР расстыковал рельсы.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Рыжкова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - пояснила представитель прокуратуры.
