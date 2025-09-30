https://ria.ru/20250930/sud-2045510720.html

В ЛНР осудили мужчину, совершившего диверсию на железной дороге

ЛУГАНСК, 30 сен – РИА Новости. Совершившего диверсию на железной дороге в ЛНР двадцатилетнего мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима, заявила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. Уголовное дело возбуждено и расследовалось региональным управлением ФСБ России по ЛНР. "Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего Валерия Рыжкова, который на момент совершения преступления являлся гражданином Украины. Рыжков признан виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж) и части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия)", - сообщила Усачева. Суд установил, что Рыжков по заданию службы безопасности Украины в период с мая 2022 года по январь 2023 года собирал сведения о местах дислокации и количестве военнослужащих ВС РФ на территории Новоайдарского района, которые передавал через мессенджеры Telegram и Whatsapp представителю СБУ. "Кроме того, Рыжков 15 июля 2022 года по заданию представителя СБУ, находясь на железнодорожном переезде 913-го километра участка главного железнодорожного пути между станциями "Старобельск" и "Новый Айдар" в районе села Денежниково Новоайдарского района ЛНР, повредил релейный шкаф, в связи с чем возникла неисправность ложной занятости рельсов дорожным составом", - сообщила Усачева. Также Рыжков 2 августа 2022 года на 917-м километре главного железнодорожного пути между станциями "Старобельск" и "Новый Айдар" в районе поселка Марс Новоайдарского района ЛНР расстыковал рельсы. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Рыжкова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - пояснила представитель прокуратуры.

