Во Владимирской области женщину осудили за мошенничество с грантами

БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Муромский городской суд Владимирской области приговорил 35-летнюю Анастасию Смирнову к четырём годам колонии за мошенничество и участие в преступном сообществе, установив, что через оформление фиктивных грантов для молодёжных проектов они похитили более 75 миллионов рублей бюджетных средств, сообщили в областной прокуратуре. Как установило следствие, преступная схема была организована в декабре 2018 года одним из руководителей "Ресурсного молодежного центра". Организатор привлек к схеме бывшего депутата Александра Ширманова, который, в свою очередь, уговорил участвовать сотрудницу своего рекламного агентства Анастасию Смирнову. В составе преступного сообщества Смирнова подбирала подставных получателей грантов, собирала их данные, отправляла поддельные заявки в Росмолодежь и обналичивала деньги. Структурное подразделение, в котором участвовала Смирнова, активно действовало с апреля по август 2022 года. За это время был причинен ущерб Федеральному агентству по делам молодежи на сумму более 75 миллионов рублей. "Приговором Муромского городского суда 35-летняя местная жительница Анастасия Смирнова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)… виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Отмечается, что женщина признала свою вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на других участников сообщества. Отбывание наказания для неё отсрочено до того момента, как её ребенку исполнится 14 лет. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. В прокуратуре добавили, что деятельность группы была пресечена 11 августа 2022 года сотрудниками ФСБ РФ и УФСБ по Владимирской области. Уголовное дело в отношении главного организатора преступного сообщества сейчас рассматривает Черемушкинский районный суд Москвы. Как сообщили в СУ СК по региону, бывший депутат Совета округа Муром Ширманов в период с 2019 года по 2022 год возглавлял структурное подразделение преступного сообщества. Члены сообщества нашли не менее 145 подставных лиц, от имени которых направляли в Росмолодежь фиктивные заявки на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов, которым обеспечивалась победа и выплата грантов на общую сумму более 270 миллионов рублей.

