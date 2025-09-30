Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал главу управления Росгвардии по Северной Осетии
19:58 30.09.2025 (обновлено: 20:58 30.09.2025)
Суд арестовал главу управления Росгвардии по Северной Осетии
Ленинский районный суд арестовал руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоту, сообщили во вторник РИА Новости в объединенной... РИА Новости, 30.09.2025
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
республика северная осетия - алания
ПЯТИГОРСК, 30 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд арестовал руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоту, сообщили во вторник РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. "Судом в отношении Валерия Голоты избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 дней, до 28 ноября 2025 года", – сообщили в пресс-службе. В пресс-службе также отметили, что заседание продолжается – идет рассмотрение материалов в отношении других лиц, проходящих по делу. В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что с главой управления Росгвардии по Северной Осетии Валерием Голотой проводятся следственные действия. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что должностные лица управления по Северной Осетии - Алании задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. В ведомстве также отметили, что в Росгвардии придерживаются жесткой позиции в отношении лиц, допустивших коррупционные проявления.
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, республика северная осетия - алания
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия, Республика Северная Осетия - Алания
© Фото : РосгвардияРуководитель управления Росгвардии по Северной Осетии-Алании Валерий Голота
Руководитель управления Росгвардии по Северной Осетии-Алании Валерий Голота - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : Росгвардия
ПЯТИГОРСК, 30 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд арестовал руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоту, сообщили во вторник РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Судом в отношении Валерия Голоты избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 дней, до 28 ноября 2025 года", – сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе также отметили, что заседание продолжается – идет рассмотрение материалов в отношении других лиц, проходящих по делу.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что с главой управления Росгвардии по Северной Осетии Валерием Голотой проводятся следственные действия. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что должностные лица управления по Северной Осетии - Алании задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. В ведомстве также отметили, что в Росгвардии придерживаются жесткой позиции в отношении лиц, допустивших коррупционные проявления.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Кабардино-Балкарии экс-чиновника отправили под суд за махинации с землей
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ПроисшествияРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
