Суд арестовал главу управления Росгвардии по Северной Осетии

Суд арестовал главу управления Росгвардии по Северной Осетии - РИА Новости, 30.09.2025

Суд арестовал главу управления Росгвардии по Северной Осетии

30.09.2025

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

республика северная осетия - алания

ПЯТИГОРСК, 30 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд арестовал руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоту, сообщили во вторник РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. "Судом в отношении Валерия Голоты избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 дней, до 28 ноября 2025 года", – сообщили в пресс-службе. В пресс-службе также отметили, что заседание продолжается – идет рассмотрение материалов в отношении других лиц, проходящих по делу. В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что с главой управления Росгвардии по Северной Осетии Валерием Голотой проводятся следственные действия. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что должностные лица управления по Северной Осетии - Алании задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. В ведомстве также отметили, что в Росгвардии придерживаются жесткой позиции в отношении лиц, допустивших коррупционные проявления.

