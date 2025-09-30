https://ria.ru/20250930/sud-2045493431.html

Защита свердловского экс-вице-губернатора обжалует его арест

Защита свердловского экс-вице-губернатора обжалует его арест - РИА Новости, 30.09.2025

Защита свердловского экс-вице-губернатора обжалует его арест

Мария Кирилова, адвокат арестованного по делу о мошенничестве бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, заявила журналистам, что будет...

происшествия

свердловская область

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Мария Кирилова, адвокат арестованного по делу о мошенничестве бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, заявила журналистам, что будет обжаловать его арест. "Да, безусловно, будем (обжаловать - ред.), с такой мерой мы не согласны", - сказала она.

свердловская область

2025

