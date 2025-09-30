Рейтинг@Mail.ru
19:14 30.09.2025
Защита свердловского экс-вице-губернатора обжалует его арест
происшествия
свердловская область
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Мария Кирилова, адвокат арестованного по делу о мошенничестве бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, заявила журналистам, что будет обжаловать его арест. "Да, безусловно, будем (обжаловать - ред.), с такой мерой мы не согласны", - сказала она.
свердловская область
происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
Защита свердловского экс-вице-губернатора обжалует его арест

Защита свердловского экс-вице-губернатора Чемезова будет обжаловать его арест

Олег Чемезов
Олег Чемезов
Олег Чемезов. Архивное фото
Олег Чемезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Мария Кирилова, адвокат арестованного по делу о мошенничестве бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, заявила журналистам, что будет обжаловать его арест.
"Да, безусловно, будем (обжаловать - ред.), с такой мерой мы не согласны", - сказала она.
Происшествия Свердловская область
 
 
