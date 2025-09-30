https://ria.ru/20250930/sud-2045482619.html

Суд в Кишиневе назначил Таубер и Гуцул одну и ту же сумму конфискации

Суд в Кишиневе назначил Таубер и Гуцул одну и ту же сумму конфискации - РИА Новости, 30.09.2025

Суд в Кишиневе назначил Таубер и Гуцул одну и ту же сумму конфискации

Суд Кишинева назначил оппозиционному депутату Марине Таубер и главе Гагаузии Евгении Гуцул по делу о финансировании партии "Шор" одну и ту же сумму конфискации... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T18:39:00+03:00

2025-09-30T18:39:00+03:00

2025-09-30T18:39:00+03:00

в мире

кишинев

молдавия

гагаузия

марина таубер

евгения гуцул

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810823368_0:31:2047:1182_1920x0_80_0_0_8e28c700ef79f5356fc03af9615c78d0.jpg

КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Суд Кишинева назначил оппозиционному депутату Марине Таубер и главе Гагаузии Евгении Гуцул по делу о финансировании партии "Шор" одну и ту же сумму конфискации – по 11, 6 миллионов долларов, что является незаконным, поскольку их дела разъединили, заявил РИА Новости адвокат Сергей Морару. Суд Кишинева во вторник приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, сама Таубер и другие молдавские оппозиционеры называют приговор политическим . Адвокат Сергей Морару ранее во вторник заявил, что защита оспорит это решение. Сама Таубер на заседании суда не присутствовала, но до заседания она выложила видео в своем Telegram-канале, где заявила, что не надеется на справедливый приговор, поскольку все дело "шито белыми нитками". Таубер подчеркнула, что это был исключительно политический процесс, направленный против оппозиции по заказу властей Молдавии. Представители оппозиционного блока "Победа", в который входит Таубер, ранее также неоднократно утверждали, что уголовное дело было создано по указанию президента Майи Санду, чтобы запугать оппозиционеров. "Я просил объединить рассмотрение двух дел — относительно Евгении Гуцул и Марины Таубер, а также других как минимум двадцати дел из того же дела, которые были разделены и отправлены по отдельности в суд. Суд отказал в этом, рассмотрел их отдельно, в результате чего решения оказались частично противоречивыми. Например, конфискация в 193 миллиона леев (11,6 миллионов долларов – ред.) назначена одновременно и в отношении Марины Таубер, и в отношении Евгении Гуцул. Это незаконно, потому что одну и ту же сумму нельзя конфисковывать у разных лиц несколько раз. Это противоречие является следствием отдельного рассмотрения дел вместо их объединённого изучения", - сказал Морару. По словам адвоката, всем известно, как происходили события, что ни Гуцул, ни Таубер никогда не финансировали партию "Шор". "Они не брали деньги для финансирования этой партии и для финансирования предвыборной кампании. Это не входило в их полномочия. Для финансирования партии их согласие не требовалось и они никогда не участвовали в этом. Но есть придуманная прокурорами версия, представленная в этом деле. И, исходя из результатов прошедших выборов, понятно, что суд решил отдать приоритет позиции прокуроров, а не правде", - подчеркнул Морару. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250926/moldaviya-2044470735.html

https://ria.ru/20250925/tauber-2044194450.html

кишинев

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, марина таубер, евгения гуцул, майя санду