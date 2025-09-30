https://ria.ru/20250930/sud-2045476080.html
Суд отправил под стражу напавшего в архангельском техникуме
Суд отправил под стражу напавшего в архангельском техникуме - РИА Новости, 30.09.2025
Суд отправил под стражу напавшего в архангельском техникуме
Ломоносовский суд Архангельска постановил заключить под стражу молодого человека, который в понедельник ранил ножом двух педагогов техникума, сообщает... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T18:08:00+03:00
2025-09-30T18:08:00+03:00
2025-09-30T18:20:00+03:00
архангельск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045477128_0:81:1017:653_1920x0_80_0_0_64b208317da9c96c5be61f3f66c169d3.jpg
МУРМАНСК, 30 сен – РИА Новости. Ломоносовский суд Архангельска постановил заключить под стражу молодого человека, который в понедельник ранил ножом двух педагогов техникума, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "В Архангельске бывшему студенту техникума предъявлено обвинение в покушении на убийство и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В понедельник утром 18-летний юноша напал с ножом на педагогов техникума в Архангельске, из которого ранее был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Вину юноша признал частично.
https://ria.ru/20250930/arkhangelsk-2045309551.html
архангельск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045477128_15:0:975:720_1920x0_80_0_0_ca07e06aeedcbb60601acdf3ec0563a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Архангельск, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
Суд отправил под стражу напавшего в архангельском техникуме
Суд в Архангельске отправил под стражу напавшего на педагогов техникума