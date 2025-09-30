https://ria.ru/20250930/sud-2045476080.html

Суд отправил под стражу напавшего в архангельском техникуме

Ломоносовский суд Архангельска постановил заключить под стражу молодого человека, который в понедельник ранил ножом двух педагогов техникума, сообщает... РИА Новости, 30.09.2025

МУРМАНСК, 30 сен – РИА Новости. Ломоносовский суд Архангельска постановил заключить под стражу молодого человека, который в понедельник ранил ножом двух педагогов техникума, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "В Архангельске бывшему студенту техникума предъявлено обвинение в покушении на убийство и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В понедельник утром 18-летний юноша напал с ножом на педагогов техникума в Архангельске, из которого ранее был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Вину юноша признал частично.

