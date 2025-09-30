https://ria.ru/20250930/sud-2045462491.html

Суд в особом порядке рассмотрит дело блогера Сидоропуло

Суд в особом порядке рассмотрит дело блогера Сидоропуло - РИА Новости, 30.09.2025

Суд в особом порядке рассмотрит дело блогера Сидоропуло

Савеловский суд Москвы в особом порядке рассмотрит уголовное дело блогера Андрея Сидоропуло, который благодаря аферам с обучающими курсами купил автомобиль... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T17:18:00+03:00

2025-09-30T17:18:00+03:00

2025-09-30T17:18:00+03:00

происшествия

москва

lamborghini

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967574517_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_3f99ef7e4b17710d2f453d7e00ba1cf7.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в особом порядке рассмотрит уголовное дело блогера Андрея Сидоропуло, который благодаря аферам с обучающими курсами купил автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил рассмотреть дело в особом порядке", - огласил решение судья. При особом порядке подсудимый может рассчитывать на более мягкий приговор, суд не может назначить наказание, превышающее две трети от предусмотренного срока. Сидоропуло, как стало известно в суде, признал вину в полном объеме.

https://ria.ru/20250930/delo-2045276064.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, lamborghini