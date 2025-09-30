https://ria.ru/20250930/sud-2045462491.html
Суд в особом порядке рассмотрит дело блогера Сидоропуло
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в особом порядке рассмотрит уголовное дело блогера Андрея Сидоропуло, который благодаря аферам с обучающими курсами купил автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил рассмотреть дело в особом порядке", - огласил решение судья. При особом порядке подсудимый может рассчитывать на более мягкий приговор, суд не может назначить наказание, превышающее две трети от предусмотренного срока. Сидоропуло, как стало известно в суде, признал вину в полном объеме.
